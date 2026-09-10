قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الأعلى للإعلام»: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع
فلوسك مش هتضيع.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM
ظهور تمساح أمام عزبة السدرة.. محافظ الشرقية يشكل لجنة لفحص المنطقة
وكيله: رغبة فتوح هي الاستمرار في الزمالك
محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس
نشرة المرأة والمنوعات | كل ما تود معرفته عن التيفوس القرادي .. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن
ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني
أخبار السيارات | موديلات كهربائية 2026 في السوق المصري ..أفاتار 07 العائلية 2027 تباع بهذه المواصفات
بتكليف من الرئيس.. وزير الكهرباء :دعم السودان لإعادة تأهيل محطات التوليد الكهرومائية والحرارية
نيوزويك: من العلمين.. بوتين يحوّل "الناتو" إلى شعار لبيع السلاح الروسي
تنويه مهم لسكان مدينة المستقبل بالإسماعيلية.. رائحة غاز متوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك».. حملة جديدة لحماية الفتيات من مخاطر المخدرات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل تزايد الحاجة إلى رفع الوعي بخطورة الإدمان وتأثيره على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ حملاته التوعوية، التي تستهدف الوصول إلى مختلف الفئات والتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وطرق الوقاية والعلاج.

ومع اهتمام الحملات التوعوية بتناول الظاهرة من زوايا مختلفة، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة جديدة تحمل عنوان «متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك»، تستهدف بشكل خاص رفع وعي الفتيات بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، والتأكيد على الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها الإدمان على مستقبل الفتاة وحياتها الشخصية والمهنية والاجتماعية.

حملات التوعية.. خطوة مهمة لمواجهة الإدمان

وقال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الحملات التوعوية تمثل أهمية كبيرة في جهود مواجهة مشكلة الإدمان، موضحًا أن الصندوق يعمل على نشر الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتشجيع المرضى على اتخاذ خطوة العلاج والتعافي.

وأضاف أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، ساهمت في تحقيق قدر كبير من الوعي بخطورة المخدرات، كما شجعت العديد من المرضى على التقدم للحصول على خدمات العلاج والتعافي من الإدمان. «متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك»

وأشار المتحدث الرسمي إلى إطلاق حملة جديدة مؤخرًا تحت عنوان «متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك»، والتي تستهدف رفع وعي الفتيات على وجه الخصوص بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وتعتمد الحملة على تقديم رسائل توعوية قريبة من الواقع، بهدف توضيح أن الإدمان لا يقتصر تأثيره على الحالة الصحية للإنسان فقط، وإنما يمكن أن يمتد إلى مختلف جوانب حياته، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي أو العاطفي. 

دراما مؤثرة لتوصيل الرسالة

وأوضح مدحت وهبة، أن الحملة اعتمدت على تقديم رسائلها من خلال دراما مؤثرة، تسلط الضوء على المشكلات الجسيمة التي قد تنتج عن تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها.

وتتناول الحملة نموذجًا لفتاة مدمنة، وتستعرض التداعيات التي يمكن أن تواجهها نتيجة الإدمان، من بينها فقدان العمل، فضلًا عن تعرضها لمشكلات في علاقتها بخطيبها، ووصول الأمر إلى رفضه الاستمرار في العلاقة.

ويهدف هذا الأسلوب إلى توصيل الرسالة التوعوية بصورة واقعية ومباشرة، وإظهار أن آثار الإدمان قد تتجاوز الجانب الصحي لتؤثر في مستقبل الشخص وعلاقاته وحياته بشكل عام.

رسالة إلى الفتيات

وتسعى الحملة من خلال الرسائل التي تقدمها إلى التأكيد على أهمية الوعي بخطورة المخدرات وعدم الاستهانة بتأثيرها، خاصة أن الوقاية وطلب المساعدة في الوقت المناسب يمثلان عاملين أساسيين في مواجهة الإدمان.

كما تحمل الحملة رسالة واضحة مفادها أن الإدمان ليس نهاية الطريق، وأن الحصول على الدعم والعلاج المتخصص يمكن أن يكون بداية لاستعادة الحياة والتخلص من آثار التعاطي.

العلاج بداية جديدة

وتأتي الحملات التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إطار الجهود الرامية إلى التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة تحتاج إلى التوعية والوقاية والعلاج، وليس مجرد سلوك فردي.

متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك حملات التوعية خطوة مهمة لمواجهة الإدمان علاج الادمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

طقس الخميس 10 سبتمبر.. درجات الحرارة والشبورة والرياح في مصر

طقس الخميس 10 سبتمبر.. درجات الحرارة والشبورة والرياح في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.. الأخضر وصل كام؟

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.. الأخضر وصل كام؟

أغرب مطار في العالم

مطار فوق السحاب.. تجربة استثنائية تكشف سر المكان الذي حيّر المسافرين

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد