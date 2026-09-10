«متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك».. حملة جديدة لحماية الفتيات من مخاطر المخدرات

في ظل تزايد الحاجة إلى رفع الوعي بخطورة الإدمان وتأثيره على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ حملاته التوعوية، التي تستهدف الوصول إلى مختلف الفئات والتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وطرق الوقاية والعلاج.

ومع اهتمام الحملات التوعوية بتناول الظاهرة من زوايا مختلفة، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة جديدة تحمل عنوان «متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك»، تستهدف بشكل خاص رفع وعي الفتيات بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، والتأكيد على الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها الإدمان على مستقبل الفتاة وحياتها الشخصية والمهنية والاجتماعية.

حملات التوعية.. خطوة مهمة لمواجهة الإدمان

وقال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الحملات التوعوية تمثل أهمية كبيرة في جهود مواجهة مشكلة الإدمان، موضحًا أن الصندوق يعمل على نشر الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتشجيع المرضى على اتخاذ خطوة العلاج والتعافي.

وأضاف أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، ساهمت في تحقيق قدر كبير من الوعي بخطورة المخدرات، كما شجعت العديد من المرضى على التقدم للحصول على خدمات العلاج والتعافي من الإدمان. «متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك»

وأشار المتحدث الرسمي إلى إطلاق حملة جديدة مؤخرًا تحت عنوان «متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك»، والتي تستهدف رفع وعي الفتيات على وجه الخصوص بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وتعتمد الحملة على تقديم رسائل توعوية قريبة من الواقع، بهدف توضيح أن الإدمان لا يقتصر تأثيره على الحالة الصحية للإنسان فقط، وإنما يمكن أن يمتد إلى مختلف جوانب حياته، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي أو العاطفي.

دراما مؤثرة لتوصيل الرسالة

وأوضح مدحت وهبة، أن الحملة اعتمدت على تقديم رسائلها من خلال دراما مؤثرة، تسلط الضوء على المشكلات الجسيمة التي قد تنتج عن تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها.

وتتناول الحملة نموذجًا لفتاة مدمنة، وتستعرض التداعيات التي يمكن أن تواجهها نتيجة الإدمان، من بينها فقدان العمل، فضلًا عن تعرضها لمشكلات في علاقتها بخطيبها، ووصول الأمر إلى رفضه الاستمرار في العلاقة.

ويهدف هذا الأسلوب إلى توصيل الرسالة التوعوية بصورة واقعية ومباشرة، وإظهار أن آثار الإدمان قد تتجاوز الجانب الصحي لتؤثر في مستقبل الشخص وعلاقاته وحياته بشكل عام.

رسالة إلى الفتيات

وتسعى الحملة من خلال الرسائل التي تقدمها إلى التأكيد على أهمية الوعي بخطورة المخدرات وعدم الاستهانة بتأثيرها، خاصة أن الوقاية وطلب المساعدة في الوقت المناسب يمثلان عاملين أساسيين في مواجهة الإدمان.

كما تحمل الحملة رسالة واضحة مفادها أن الإدمان ليس نهاية الطريق، وأن الحصول على الدعم والعلاج المتخصص يمكن أن يكون بداية لاستعادة الحياة والتخلص من آثار التعاطي.

العلاج بداية جديدة

وتأتي الحملات التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إطار الجهود الرامية إلى التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة تحتاج إلى التوعية والوقاية والعلاج، وليس مجرد سلوك فردي.