مكان على الأرض لا يستطيع الجميع دخوله.. فنان عراقي يكشف ما وراء الحظر؟

في قلب المحيط الهادئ، بعيدًا عن المدن والطرق المألوفة، توجد جزيرة تبدو للوهلة الأولى وكأنها قطعة نائية من العالم لم تصل إليها الحياة الحديثة، لكن الاقتراب منها ليس أمرًا متاحًا للجميع، فهناك قواعد صارمة تحظر على معظم الأشخاص الوصول إليها، وهو ما كشفه الفنان العراقي إسماعيل شوان خلال بث مباشر عبر حسابه على تيك توك.

بحسب شوان، فإن الحظر ليس بسبب طبيعتها القاسية فقط، وإنما لحماية سكانها من أي تأثير خارجي قد يهدد نمط حياتهم الذي ظل معزولًا عن العالم لقرون.

إنها جزيرة نورث سنتينل، إحدى جزر أندامان ونيكوبار التابعة للهند، والتي أصبحت واحدة من أكثر الأماكن غموضًا على سطح الأرض.

جزيرة مغلقة أمام الغرباء

تختلف نورث سنتينل عن معظم الجزر السياحية في العالم؛ فبدلًا من استقبال الزوار، تفرض السلطات الهندية قيودًا شديدة على الاقتراب منها، ويُمنع الأشخاص من النزول إلى الجزيرة أو محاولة التواصل مع سكانها، حيث واجه الفنان العراقي صعوبة كبيرة في الوصول إليها.

تعيش الجزيرة موطنًا لقبيلة السنتينيليين، التي تُعد من أكثر الشعوب انعزالًا عن العالم الخارجي، ويُعتقد أن وجودهم في الجزيرة يعود إلى آلاف السنين، بينما حافظ أفراد القبيلة على نمط حياة مستقل بعيدًا عن المجتمعات الحديثة.

وبحسب إسماعيل شوان، يعود جزء كبير من الحظر المفروض إلى الرغبة في حماية السكان من الأمراض والعدوى التي يمكن أن يحملها الأشخاص القادمون من الخارج، فضلًا عن حماية القبيلة من التدخلات التي قد تؤدي إلى تغيير حياتها بصورة جذرية.

لماذا أصبح المكان شديد الحساسية؟

على مدار العقود الماضية، حاول عدد من الأشخاص الوصول إلى الجزيرة أو التواصل مع سكانها، لكن تلك المحاولات لم تؤدِ إلى فتح الجزيرة أمام العالم، بل عززت موقف السلطات الهندية الرافض للسماح بالزيارات غير المصرح بها.

ويواصل شوان حديثه، قائلا: "تُعد عزلة السنتينيليين أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل أي اتصال مباشر معهم يحمل مخاطر كبيرة، فالأمر لا يتعلق فقط برد فعل السكان تجاه الغرباء، وإنما أيضًا باحتمال تعرضهم لأمراض شائعة في العالم الخارجي قد تكون شديدة الخطورة بالنسبة إلى مجتمع عاش بمعزل عن هذه الأمراض".

لهذا أصبحت نورث سنتينل نموذجًا نادرًا لمكان لا يُنظر إلى عزله باعتباره عائقًا أمام السياحة، بل باعتباره وسيلة لحماية مجتمع بأكمله.

ويرى الفنان العراقي، أن غرابة الجزيرة لا تكمن في صعوبة الوصول إليها فحسب، وإنما في فكرة وجود مجتمع يعيش حتى اليوم بعيدًا عن الهواتف والإنترنت والمدن الحديثة، بينما يستطيع بقية العالم متابعة أخباره من خلال شاشات الأجهزة الذكية.

الحظر هنا ليس لغزًا سياحيًا

ورغم انتشار الكثير من القصص المثيرة حول الجزيرة، فإن حقيقة المنع أكثر أهمية من الأساطير التي نُسجت حولها، فالقواعد المفروضة ليست دعوة للبحث عن "سر مخفي" داخل الجزيرة، وإنما جزء من سياسة تهدف إلى عدم إزعاج السكان وحمايتهم من التدخل الخارجي.

ولهذا تظل نورث سنتينل واحدة من أكثر البقاع غموضًا في العالم، ليس لأن هناك بالضرورة أسرارًا خارقة مخبأة داخلها، وإنما لأن العالم الحديث اختار، في هذه الحالة، أن يترك مجتمعًا معزولًا يعيش بعيدًا عن تأثيراته.

وبينما تتسابق السياحة العالمية لاكتشاف أكثر الأماكن غرابة، تظل هذه الجزيرة استثناءً واضحًا؛ مكانًا يمكن رؤيته من بعيد، والحديث عنه كثيرًا، لكن لا يمكن للجميع دخوله.