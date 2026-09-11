دير الأنبا صموئيل المعترف يعلن غلق أبوابه أمام الزائرين لمدة أسبوع

أعلن دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، في تنويه صادر عن الأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس الدير، عن عدم استقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوع.

وأوضح الدير أن قرار عدم الاستقبال يشمل الأفراد والرحلات وطالبي الخلوة الروحية، إلى جانب الآباء الكهنة والرهبان الضيوف.

وأشار الدير إلى أنه سيعاود فتح أبوابه أمام الزائرين واستقبالهم بدءًا من صباح يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026.

وشدد الدير على عدم توقع قبول أي استثناء خلال فترة غلق أبوابه أمام الزائرين، مطالبًا الجميع بالالتزام بالتنويه.

وصدر التنويه يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، الموافق 5 نسيء 1742 للشهداء، بتوقيع الأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف.