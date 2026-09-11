وثائق سرية تكشف تفاصيل العملية الإسرائيلية لتدمير أنفاق حزب الله في «علي الطاهر»

كشفت وثائق وتفاصيل خضعت للرقابة العسكرية الإسرائيلية عن جوانب من العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي لتدمير شبكة الأنفاق والمنشآت التابعة لحزب الله في منطقة جبل علي الطاهر جنوب لبنان، وفق ما أورده موقع «كيكار هشبات» الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، استمرت العملية نحو ثلاثة أشهر، وشملت عمليات عسكرية وهندسية معقدة استهدفت بنية تحتية تحت الأرض، قال الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحزب الله.

وأوضح الموقع أن القوات الإسرائيلية دمرت خلال العملية نحو 5 آلاف و410 أمتار من الأنفاق والمنشآت تحت الأرض، واستخدمت قرابة 1100 طن من المتفجرات لتفجير أجزاء واسعة من الشبكة.

خداع ميداني للوصول إلى المنطقة

ووفق التفاصيل التي نشرها «كيكار هشبات»، اعتمدت القوات الإسرائيلية في بداية العملية على تحرك وصفته بالخداعي، إذ عبرت نهر الليطاني من محور التفافي، بينما كان حزب الله، بحسب الرواية الإسرائيلية، يتوقع محاولة التقدم من منطقة وادي السلوقي.

وبحسب الموقع، تمكنت قوات إسرائيلية، بينها عناصر من لواء جولاني، من الوصول إلى المنطقة من اتجاه غير متوقع، وهاجمت بنية تحتية تابعة لحزب الله من الخلف.

وقال التقرير إن القوات عثرت خلال عمليات التمشيط على معدات وحقائب قال الجيش إنها تعود إلى مقاتلي حزب الله الذين انسحبوا من الموقع.

معارك داخل الأنفاق

بعد السيطرة على المنطقة، بدأت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة للأنفاق والمنشآت الموجودة تحت الأرض.

وبحسب الرواية التي نقلها الموقع، حاول مقاتلو حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية من داخل شبكة الأنفاق، قبل أن ينسحب عدد منهم تحت ضغط العمليات العسكرية.

وتقدم الجيش الإسرائيلي لاحقًا باتجاه جبل علي الطاهر، الذي وصفه بأنه موقع استراتيجي ومركز مهم للبنية العسكرية لحزب الله في المنطقة.

وخلال عمليات التفتيش، قالت القوات الإسرائيلية إنها عثرت على وسائل قتالية ومعدات وصفتها بأنها حساسة.

نفي وجود إيرانيين ومئات المقاتلين

وأشار «كيكار هشبات» إلى أن الجيش الإسرائيلي نفى تقارير سابقة تحدثت عن وجود مئات من مقاتلي حزب الله داخل المجمع تحت الأرض.

كما نفى الجيش، بحسب التقرير، وجود عناصر أو خبراء إيرانيين داخل الموقع.

وقال الجيش إن مقاتلي حزب الله كان بإمكانهم الخروج من الأنفاق والاستسلام، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، مضيفًا أن القوات عثرت على جثث لمقاتلين داخل بعض المنشآت.

1100 طن من المتفجرات

وتعد كمية المتفجرات المستخدمة في العملية من أبرز التفاصيل التي كشف عنها التقرير، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم نحو 1100 طن من المتفجرات لتدمير أكثر من خمسة كيلومترات من الأنفاق والمنشآت تحت الأرض.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين الذين نقل عنهم الموقع، تطلبت عملية إدخال المتفجرات وتنفيذ التفجيرات داخل المنطقة جهودًا كبيرة، في ظل المخاطر المرتبطة بالطائرات المسيّرة والعمليات القتالية.

ووصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا التي نفذها خلال السنوات الأخيرة.

إسرائيل تؤكد استمرار العمليات

وفي ختام التقرير، أشار «كيكار هشبات» إلى أن انتهاء العملية العسكرية في جبل علي الطاهر لا يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي تأكيده استمرار الانتشار في المنطقة، مع إعادة تنظيم القوات، مشيرًا إلى عدم وجود خطة في الوقت الحالي لتغيير انتشار الفرق العسكرية الموجودة هناك.

كما نقل التقرير عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما تعتبره تهديدًا عن سكان شمال إسرائيل.