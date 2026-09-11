ترامب: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.. ونواصل مواجهة الإرهاب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الجمعة/، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشددًا على أن الحرب التي تشنها بلاده على إيران ليست إلا "حربًا على الإرهاب".

وقال ترامب - خلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور 25 عامًا على أحداث 11 سبتمبر - إن الولايات المتحدة «تستمر في القتال ضد الإرهاب حتى اليوم»، ولا خيار أمامها سوى مواجهته حتى تعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار.

وأشار إلى أن واشنطن «لن تنسى أبدًا» أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ومن هذا المنطلق ستستمر في مكافحة الإرهاب، وستقاتل بقوة حتى تحقق النصر على الأعداء.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بعد مرور 25 عامًا على أحداث 11 سبتمبر، «نعلم أن العالم لن يعود كما كان عليه قبل 2001»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمر اليوم باختبار، وستنجح فيه، وأنها تقاتل اليوم وفقًا لهذا النهج.