تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام كونيا سبور اليوم في الدوري التركي

يحل فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره كونيا سبور، مساء اليوم السبت، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري التركي لكرة القدم موسم 2026-2027.

وتقام مباراة طرابزون سبور وكونيا سبور على ملعب الأخير، حيث يدخل الضيوف اللقاء بحثًا عن تحقيق انتصار جديد ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري التركي.

موقف طرابزون سبور وكونيا سبور في جدول الدوري

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط، بعدما خاض الفريق 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في مواجهة، بينما تلقى هزيمة واحدة.

ويسعى فريق طرابزون سبور إلى استغلال الفارق الكبير في موقفه مع منافسه، والعودة من ملعب كونيا سبور بالنقاط الثلاث، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة من العناصر الهجومية المميزة، على رأسها محمد صلاح.

في المقابل، يعيش كونيا سبور بداية صعبة للغاية في الموسم الحالي، حيث يتذيل جدول ترتيب المسابقة دون رصيد من النقاط، بعدما خسر جميع مبارياته الأربع التي خاضها حتى الآن.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور

ويعول طرابزون سبور على تألق محمد صلاح خلال مواجهة كونيا سبور، بعدما نجح قائد منتخب مصر في تسجيل 4 أهداف خلال مشاركاته بالدوري التركي هذا الموسم.

ويأمل صلاح في مواصلة هز الشباك وقيادة فريقه لتحقيق الفوز، خاصة أن طرابزون سبور يستهدف مواصلة تقدمه في جدول الترتيب.

مصطفى محمد أمام فريق محمد صلاح

وتشهد المباراة مواجهة مصرية جديدة، بعدما انضم المهاجم مصطفى محمد إلى صفوف كونيا سبور قادمًا من نانت الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد بديلًا خلال مباراة فريقه الماضية أمام إيرزوروم سبور، ويأمل في الحصول على فرصة أكبر أمام طرابزون سبور، في ظل أهمية المواجهة بالنسبة لفريقه.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام كونيا سبور

ومن المتوقع أن يبدأ طرابزون سبور المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: مصطفى إسكيلاتش، سافيتش، نوايوو، بينا.

خط الوسط: توفان، فابينيو.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، موتشي، سيمسير.

خط الهجوم: فرانكولينو دجو.