سكك حديد مصر تقدم خدماتها لكبار السن وذوي الهمم.. وهذه المزايا ممنوحة لهم بالقانون

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الهمم، وكبار السن وذلك انطلاقًا من مسئوليتها نحو الاهتمام بهم وتعزيز حقوقهم وتقديم خدمة أكثر ملاءمة لهم سواء داخل المحطات أو على متن قطارات هيئة السكك الحديدية.

وتنفيذا لتوجيهات وزارة النقل في هذا الاطار ، خصصت الهيئة عددا من الشبابيك الخاصة لحجز وصرف التذاكر بالمحطات الرئيسية، بما يخفف عنهم مشقة الانتظار أمام منافذ البيع، مع تنفيذ برامج توعية دورية للعاملين حول أسس التعامل مع هذه الفئة العزيزة من جمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم.

كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لتسهيل انتقالهم داخل المحطات، حيث وفرت لهم عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانًا إلى مكاتب التذاكر وأرصفة المحطات، مع وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم لهم حتى استكمال إجراءات الحجز و الوصول إلى القطار.

كما تم تدريب عدد من العاملين بخدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعال مع الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات حول آليات التعامل مع ذوي الهمم.

وتعد وحدات قطار تالجو الفاخرة إضافة نوعية في هذا المجال، بمواصفات تتيح صعود ونزول الكراسي المتحركة، مع تجهيز العربة رقم 6 بكل قطار برامب ودورات مياه مهيأة بالكامل .

وتأكيدًا للالتزام بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تمنح الهيئة تخفيضًا قدره 50% على تذاكر السفر بالقطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تتيح الهيئة حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بخمسة عشر يومًا عبر منافذ البيع بالمحطات ومكاتب المدينة المنتشرة في الجامعات والهيئات المختلفة، ووكلاء البيع بينما تصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل السفر بـ 48 ساعة، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر ويخفف الضغط على شبابيك التذاكر .

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.



تخفيض ساعات العمل اليومية



وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.



كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.



وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.