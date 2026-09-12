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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي أمام البريكس تعكس رؤية مصر القائمة على التوازن في العلاقات الدولية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
معتز الخصوصي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس المكانة المتنامية لمصر على الساحة الدولية، ودورها الفاعل في دعم التعاون متعدد الأطراف والدفاع عن مصالح الدول النامية.

وقالت الأتربي إن حضور الرئيس السيسي قمة بريكس،، يمثل فرصة مهمة لطرح الرؤية المصرية تجاه القضايا والتحديات الدولية الراهنة، وتعزيز التنسيق بين دول التجمع بما يخدم مصالح شعوبها، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

وأشادت بكلمة الرئيس السيسي أمام قمة بريكس، مؤكدة أن ما تضمنته من تأكيد على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير منظومة الحوكمة العالمية يعكس رؤية مصر القائمة على ضرورة تحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة في العلاقات الدولية، وإتاحة مساحة أوسع للدول النامية للمشاركة في صياغة القرارات الدولية.

وأضافت أن كلمة الرئيس تؤكد حرص مصر على أن يتحول تجمع بريكس إلى منصة أكثر فاعلية لدعم التنمية والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين دول الجنوب، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

وأوضحت أن عضوية مصر في بريكس تمثل إضافة مهمة للتحرك المصري الخارجي، وتمنح الاقتصاد الوطني فرصًا أوسع للاستفادة من أسواق الدول الأعضاء، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مجموعة من الاقتصادات الكبرى والصاعدة.

وأشارت إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تؤكد كذلك أن مصر تتحرك وفق سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الشراكات وتعظيم المصالح الوطنية، مع الحفاظ على دورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدة أن الحضور المصري في المحافل الدولية الكبرى أصبح عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرة مصر على طرح رؤيتها والدفاع عن مصالحها ومصالح دول المنطقة والدول النامية.

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