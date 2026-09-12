إعلامي: الأهلي مطالب بفوز مقنع على أبو قير للأسمدة قبل التوقف الدولي

أكد محمد فارس، الإعلامي بالنادي الأهلي، أن الفريق مطالب بتحقيق فوز مقنع على أبو قير للأسمدة، من أجل دخول فترة التوقف الدولي بأجواء هادئة واستعادة الثقة قبل مواجهة الزمالك عقب التوقف.

الأهلي

وقال فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفترة بين مباراة أبو قير ومواجهة الزمالك يجب أن يستغلها الجهاز الفني في استعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، مشيرًا إلى أن المنافس خسر 3 من أصل 4 مباريات خاضها، وهو ما يمنح الأهلي فرصة لتقديم نفسه بشكل قوي وتعديل بعض أفكاره الفنية.

وشدد على ضرورة ظهور لاعبي الأهلي بمستوى قوي، رافضًا تكرار المقارنات بين أداء اللاعبين مع المنتخب وأدائهم مع الفريق، قائلاً: «مش عايز بعد كام يوم أسمع جملة شوف أداء اللعيبة دي مع المنتخب وشوف أداء اللعيبة مع الأهلي.. بطلناها الشغلانة دي، إحنا مش هندخل في الليلة دي تاني الموسم ده».