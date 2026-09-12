محافظ البحر الأحمر يوجّه بزيادة منافذ مبادرة خفض الأسعار إلي 13 فرعًا

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتوسيع منافذ مبادرة خفض الأسعار؛ لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وذكرت محافظة البحر الأحمر، في بيان، اليوم السبت، أنها بدأت المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، من خلال فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مدن المحافظة، بالتزامن مع انطلاق المبادرة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعزيز إتاحة السلع الأساسية وزيادة المعروض منها بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

ووجّه الدكتور وليد البرقي بتيسير وصول السلع المخفضة إلى المواطنين وعدم قصر الاستفادة من المبادرة على منافذ البيع الثابتة؛ حيث تم الدفع بـ3 سيارات كمنافذ تسويق متنقلة إلى منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي شمال مدينة الغردقة، لتوفير السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية للأهالي بالقرب من محل إقامتهم، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وتشمل المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، من بينها السكر المعبأ والأرز والدقيق بسعر 25 و25 و20 جنيهًا للكيلو على الترتيب، والزيت الخليط 700 مليمتر مكعب بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، إلى جانب الصلصة والشاي والجبن الأبيض والحلاوة الطحينية والمربى، وفق الأسعار المعلنة للمبادرة على مستوى الجمهورية.

ومن جهته، أكد المهندس شاذلي عايش، مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، أن السلع المطروحة ضمن المرحلة الأولى متاحة من خلال 13 فرعًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مدن المحافظة، مع استمرار العمل على توفير الكميات اللازمة وانتظام ضخ السلع بالمنافذ وفقًا لاحتياجات المواطنين.

وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على المرحلة الحالية، إذ من المقرر التوسع تدريجيًا خلال شهر سبتمبر بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، مع مواصلة المبادرة لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027.

وتستهدف المبادرة على مستوى الجمهورية زيادة المعروض وتوسيع نطاق وصول السلع إلى المواطنين، من خلال شبكة من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب المنافذ المشاركة الأخرى، مع مواصلة المتابعة لضمان توافر السلع وعدم حدوث نقص بها.