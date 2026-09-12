قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحوا طفايات الحريق وحجزوا الفريق الطبي.. تفاصيل اعتداء أهل مريضة علي طاقم وحدة صحية بكرداسة
مسؤوليتي امام الله.. أحمد موسى يفضح مخططات الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية
مش هنطبطب على أي إرهابي.. أحمد موسى: عبود الزمر يده ملطخة بالدماء
الإعلان المشترك لـ بريكس يدعم التعددية والسلام وتعزيز التعاون بين دول المجموعة
عملاء بالموساد.. أحمد موسى يكشف بالأسماء تفاصيل مخطط إخواني خبيث لإسقاط مصر
برلماني: بريكس سوق استهلاكية واعدة تدعم طموحات الاقتصاد المصري
الخارجية اليمنية تدعو لتحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والشروط والحالات المحظورة
اليمن يحذر من تهديد الملاحة الدولية بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي
وزيرة خارجية اليمن: تهديدات الحوثيين لباب المندب تضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة
أحمد موسى: اللي استهدف خط أنابيب في السعودية ماشافش أهداف في إسرائيل وقصفها ليه؟
مستحيل.. الكرملين يغلق الباب أمام لقاء بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجّه بزيادة منافذ مبادرة خفض الأسعار إلي 13 فرعًا

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
أ ش أ

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتوسيع منافذ مبادرة خفض الأسعار؛ لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وذكرت محافظة البحر الأحمر، في بيان، اليوم السبت، أنها بدأت المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، من خلال فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مدن المحافظة، بالتزامن مع انطلاق المبادرة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعزيز إتاحة السلع الأساسية وزيادة المعروض منها بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

ووجّه الدكتور وليد البرقي بتيسير وصول السلع المخفضة إلى المواطنين وعدم قصر الاستفادة من المبادرة على منافذ البيع الثابتة؛ حيث تم الدفع بـ3 سيارات كمنافذ تسويق متنقلة إلى منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي شمال مدينة الغردقة، لتوفير السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية للأهالي بالقرب من محل إقامتهم، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وتشمل المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، من بينها السكر المعبأ والأرز والدقيق بسعر 25 و25 و20 جنيهًا للكيلو على الترتيب، والزيت الخليط 700 مليمتر مكعب بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، إلى جانب الصلصة والشاي والجبن الأبيض والحلاوة الطحينية والمربى، وفق الأسعار المعلنة للمبادرة على مستوى الجمهورية.

ومن جهته، أكد المهندس شاذلي عايش، مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، أن السلع المطروحة ضمن المرحلة الأولى متاحة من خلال 13 فرعًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مدن المحافظة، مع استمرار العمل على توفير الكميات اللازمة وانتظام ضخ السلع بالمنافذ وفقًا لاحتياجات المواطنين.

وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على المرحلة الحالية، إذ من المقرر التوسع تدريجيًا خلال شهر سبتمبر بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، مع مواصلة المبادرة لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027.

وتستهدف المبادرة على مستوى الجمهورية زيادة المعروض وتوسيع نطاق وصول السلع إلى المواطنين، من خلال شبكة من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب المنافذ المشاركة الأخرى، مع مواصلة المتابعة لضمان توافر السلع وعدم حدوث نقص بها.

محافظ البحر الأحمر خفض الأسعار للمواطنين أسعار السلع الشركة المصرية لتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

إسلام صادق

بعد تراجع الأداء.. إسلام صادق: خلافات داخل نادٍ كبير ومسئول يتواصل مع مدرب شهير

ترشيحاتنا

من الرياض للقاهرة.. آيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

من الرياض للقاهرة.. أيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

النجمة غادة عبد الرازق

غادة عبدالرازق تعتذر عن المشاركة في «عشماوي» بطولة محمد رمضان

الفنانة كارولين عزمي

بإطلالة من الريش الذهبي.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في ختام مهرجان فينيسيا

بالصور

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد