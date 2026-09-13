برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة بريكس تضع مصر في قلب صناعة النظام الدولي

أكد النائب الدكتور محمد فايز بركات، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة تجمع «بريكس» في دورتها الثامنة عشرة، عكست رؤية مصرية واعية للتحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، ورسخت توجهًا يستهدف الانتقال من مجرد المشاركة في دوائر التأثير الدولي إلى الإسهام الفاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

بركات: كلمة الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية

وقال بركات في تصريحات صحفية له اليوم، إن كلمة الرئيس جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل عالم تتشابك فيه الأزمات الأمنية والاقتصادية وانعكاساتها على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن طرح الرئيس للعلاقة بين الأمن والتنمية يؤكد أن استقرار حركة التجارة العالمية وحرية الملاحة لم يعودا مجرد قضايا اقتصادية، وإنما أصبحا جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن والاستقرار الدولي.

الموقع الاستراتيجي يعزز الدور المصري في التجارة العالمية

وأضاف أن هذه الرؤية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمصر، في ضوء موقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي أكثر تأثيرًا في مجالات التجارة واللوجستيات وسلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الذي يربط بين أهم الأسواق والقارات.

الأمن الغذائي والمائي والطاقة على أجندة «بريكس»

وأشار أمين عام حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية إلى أن كلمة الرئيس أولت اهتمامًا واضحًا بقضايا الأمن الغذائي والمائي والطاقة، من خلال الدعوة إلى تعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية والأمن الغذائي.

ولفت إلى أهمية تطوير مشروعات الحبوب واللوجستيات، بما يعزز قدرة مصر على توظيف موقعها الجغرافي وإمكاناتها اللوجستية في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم استقرار الأسواق.

إصلاح النظام المالي الدولي أولوية للدول النامية

وأكد بركات أن حديث الرئيس عن إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير آليات تمويل أكثر ابتكارًا وتيسيرًا، إلى جانب تعزيز دور بنك التنمية الجديد، يعكس توجهًا مصريًا نحو إقامة منظومة اقتصادية أكثر توازنًا وعدالة.

وأوضح أن تطوير آليات التمويل يمكن أن يتيح للدول النامية فرصًا أكبر لتحقيق التنمية، ويخفف الضغوط المرتبطة بالديون وضيق الحيز المالي، بما يدعم قدرتها على تنفيذ مشروعات التنمية.

رئاسة «بريكس».. طموح يعكس تنامي الدور المصري

ولفت إلى أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «بريكس» مستقبلًا يمثل مؤشرًا مهمًا على تنامي ثقلها داخل التجمع.

وأكد أن هذا الطموح يتجاوز البعد البروتوكولي، ليعكس رغبة مصر في الاضطلاع بدور أكبر في تحديد أولويات «بريكس» ودفع التعاون بين دول الجنوب العالمي نحو مشروعات وشراكات عملية تحقق مصالح مشتركة.

سياسة خارجية متوازنة تحافظ على استقلال القرار

وشدد النائب محمد فايز بركات على أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس تتمثل في تمسك مصر بسياسة خارجية متوازنة، تنفتح على مختلف الشراكات الدولية دون التفريط في استقلال القرار الوطني.

وأكد أن هذا النهج يقوم على دعم التعاون الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز مكانة مصر وقدرتها على التحرك داخل مختلف دوائر التأثير الدولي.

بركات: مصر لا تبحث عن مقعد بين الكبار بل عن صناعة التأثير

واختتم بركات بالتأكيد على أن مصر داخل «بريكس» لا تبحث عن مجرد مقعد بين القوى الكبرى، وإنما تسعى إلى توظيف ما تمتلكه من تاريخ وموقع وقدرات لصناعة تأثير حقيقي في النظام الدولي.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الحضور المصري الدولي إلى شراكات اقتصادية ومشروعات واستثمارات ونتائج ملموسة تعود بالنفع على الدولة والمواطن، وتعزز قدرة مصر على أداء دور أكثر تأثيرًا في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.