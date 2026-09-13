سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ34 لعام 2026، عن الفترة من 5 إلى 11 سبتمبر 2026، والذي استعرض حصاد أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية، وحركة الصادرات والواردات الغذائية، واعتماد وتسجيل المنشآت والمخازن، إلى جانب الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات.

وتضمن التقرير تنفيذ زيارات رقابية ومعاينات للمنشآت الغذائية، ومتابعة منظومة الصادرات والواردات، إلى جانب جهود الهيئة في فحص الرسائل الغذائية والإفراج عنها، والرقابة على المخازن والمنشآت التي تتعامل مع السلع الاستراتيجية، فضلاً عن الحملات المشتركة مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من تداول أغذية آمنة وسليمة.

86 زيارة للمنشآت الغذائية وتسجيل 16 منشأة جديدة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 86 زيارة معاينة وتقييم للمنشآت الغذائية، بهدف متابعة مدى الالتزام باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تسجيل 16 منشأة غذائية جديدة لدى الهيئة خلال الأسبوع محل التقرير.

وفي إطار الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، نفذت الهيئة 22 مأمورية رقابية، إلى جانب تنفيذ 791 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير.

وشملت زيارات الفحص والتفتيش محافظات القاهرة، البحيرة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، أسيوط والفيوم.

كما تم تسجيل 5 منشآت جديدة، وإصدار 1064 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 893 شركة مصدرة.

3700 رسالة غذائية تصديرية بإجمالي 230 ألف طن

بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع نحو 3700 رسالة غذائية، بإجمالي كمية بلغت 230 ألف طن، لصالح 1424 شركة مصدرة، وشملت الرسائل نحو 720 صنفًا من المنتجات الغذائية.

وسجلت صادرات الخضراوات 50 ألف طن، وشملت 37 نوعًا من الخضراوات، تصدرتها البطاطا الحلوة بإجمالي 18 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 14 ألف طن، والفاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن.

وبلغت صادرات الفواكه نحو 30 ألف طن، وشملت 30 نوعًا من الفواكه، وجاء المانجو في المقدمة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، والرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

السودان وسوريا والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

تصدر السودان وسوريا قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها المملكة العربية السعودية، ثم لبنان وإيطاليا.

وبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الأسبوع 163 دولة.

وعلى مستوى الموانئ، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 665 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بإجمالي 545 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 455 رسالة.

كما تم إصدار نحو 1300 شهادة صحية للتصدير.

2160 رسالة غذائية واردة بإجمالي 247 ألف طن

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد خلال الأسبوع نحو 2160 رسالة، بإجمالي كمية بلغت 247 ألف طن، استوردتها 875 شركة.

وتنوعت أهم الأصناف الغذائية الواردة لتشمل فول الصويا والزيوت والقمح.

وتصدرت البرازيل قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إندونيسيا وأوكرانيا والهند، وذلك من بين إجمالي 82 دولة مصدرة للمنتجات الغذائية إلى السوق المصري.

وجاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 660 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 370 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بإجمالي 310 رسائل.

الإفراج عن 1315 رسالة غذائية تحت التحفظ و453 رسالة ضمن الإفراج السريع

وفي إطار متابعة الرسائل الغذائية الواردة والإجراءات الجمركية الخاصة بها، تم الإفراج عن 1315 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب الإفراج عن 453 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع.

كما تم إعداد 73 تقرير حالة بناءً على قرارات لجان التظلمات، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لصالح 95 مستوردًا.

حملات على المخازن والسلع الاستراتيجية

نفذت الهيئة 51 مأمورية ضبط وتفتيش على المخازن والمنشآت التي تتعامل مع السلع الاستراتيجية، وشملت المأموريات 71 منشأة.

كما تم التحفظ على 93 رسالة غذائية واردة، فيما استمرت 40 رسالة غذائية مرفوضة معمليًا تحت التحفظ.

وتمت إعادة تصدير رسالة غذائية واحدة مرفوضة.

وشملت جهود الهيئة كذلك تنفيذ زيارات إلى مخازن القمح، ومضارب الأرز، والمخابز، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة لتداول وتخزين السلع الغذائية.

37 مأمورية لفحص مخازن السلع

نفذت الهيئة 37 مأمورية تفتيش على مخازن السلع في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط وسوهاج.

وارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1756 مخزنًا.

195 شكوى وحملات تفتيش على 707 منشآت غذائية

تلقت الهيئة 195 شكوى من المواطنين، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

كما نفذت الهيئة حملات ميدانية على 707 منشآت غذائية في محافظات الإسكندرية، شمال سيناء، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، أسوان، البحر الأحمر، سوهاج وبورسعيد.

وشملت الحملات المرور على المنشآت الغذائية ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

2229 فرعًا للسلاسل التجارية مسجلًا لدى الهيئة

نفذت الهيئة 36 مأمورية تفتيش على فروع السلاسل التجارية، ليصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة إلى 2229 فرعًا، تابعة لـ64 سلسلة تجارية.

تسجيل 59 مكملًا غذائيًا وفحص 369 منتجًا جديدًا

وفيما يتعلق بالأغذية الخاصة والمكملات الغذائية، تم تسجيل 59 مكملًا غذائيًا خلال الأسبوع.

كما تم فحص 369 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 3 مأموريات تفتيش، والموافقة على 23 شركة، وإصدار 35 شهادة بيع حر، إلى جانب إصدار 118 موافقة إعلانية.

تسجيل 717 محلًا للأنشطة الغذائية

تم تسجيل 717 محلًا يمارس أنشطة غذائية خلال الأسبوع، إلى جانب تنفيذ 860 حملة تفتيش على مستوى الجمهورية.

واستوفى 414 محلًا اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المحال المسجلة لدى الهيئة إلى 84 ألفًا و446 محلًا.

تكثيف الرقابة على مزارع الألبان ومراكز تجميع اللبن

نفذت الهيئة 9 زيارات تفتيشية على مزارع الألبان، إلى جانب 13 مأمورية على مراكز تجميع اللبن.

وشملت هذه الزيارات محافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القليوبية، الغربية، المنوفية والإسماعيلية.

كما تم سحب وفحص 4 عينات معمليًا للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء.

96 زيارة للمنشآت السياحية

نفذت الهيئة 96 زيارة تفتيشية على المنشآت السياحية خلال الأسبوع، وشملت الزيارات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، مطروح، الفيوم، الوادي الجديد، المنيا وجنوب سيناء.

حملات على وحدات الطعام المتنقلة

نفذت الهيئة 29 حملة تفتيشية على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات الغربية، سوهاج، قنا والبحر الأحمر، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة لممارسة النشاط وتداول الأغذية بصورة آمنة.

التفتيش على مجازر الدواجن ومنشآت الأمعاء

نفذت الهيئة 14 مأمورية تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 93 حملة متابعة على منشآت الأمعاء الطبيعية ذات الأصل الحيواني.

وشملت حملات المتابعة محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، الفيوم وقنا.

كما تم تسجيل مجزر دواجن جديد، وإصدار 18 إذن تصدير للأمعاء الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي.

13 مأمورية على منشآت ملامسات الغذاء

نفذت الهيئة 13 مأمورية تفتيش على منشآت المواد الملامسة للغذاء، وشملت محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية والغربية.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هذا النشاط إلى 925 منشأة.

837 منشأة مسجلة في قطاع الأسماك والاستزراع السمكي

نفذت الهيئة 12 زيارة ميدانية على منشآت قطاع الأسماك والاستزراع السمكي في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، الغربية، البحيرة وكفر الشيخ.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع إلى 837 منشأة، تشمل المصانع والموردين والمراكب والمزارع السمكية.

1603 مأموريات رقابية على 5656 منشأة غذائية

وفي إطار الرقابة على الأسواق المحلية، نفذت فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1603 مأموريات رقابية من خلال 32 فرعًا للهيئة، وشملت 238 مركزًا وحيًا.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 5656 منشأة غذائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعدامها وفقًا للإجراءات القانونية.

كما تم ترخيص 82 سيارة نقل مبرد ومجمد.

ونفذت الهيئة كذلك 1493 مأمورية رقابية على مراكز الإصلاح والتأهيل وقوات الأمن.

وشملت الجهود أيضًا تنفيذ مأموريات مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والطب البيطري بالقاهرة، حيث تم المرور على 46 منشأة غذائية.

الغربية.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

في محافظة الغربية، نفذت الجهات المعنية 20 حملة مشتركة، شملت 180 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 210 كيلوجرامات من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعدام 2 طن من الشوكولاتة منتهية الصلاحية بقرار من النيابة العامة.

وتم رصد 41 منشأة غير مرخصة، وتحرير 21 محضر مخالفة.

كما تم المرور على 25 منشأة بالتعاون مع شرطة التموين، وأسفرت الحملات عن ضبط 2.5 طن من الجبن مجهول المصدر، إلى جانب 450 كيلوجرامًا من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 235 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن المشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار التوعية، تم تنفيذ 30 حملة توعوية، إلى جانب صدور 65 قرارًا من النيابة العامة.

المنوفية.. ضبط لحوم مختومة بأختام مزورة وإغلاق مطعم

في محافظة المنوفية، تم تنفيذ 8 حملات مشتركة شملت 14 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 94 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحمل أختامًا مزورة.

كما تم ضبط 94 كيلوجرامًا من المانجو الفاسدة، إلى جانب 268 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة، تبين أن بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم غلق وتشميع أحد المطاعم بعد ضبط 546 كيلوجرامًا من الأغذية، تبين أن جزءًا منها غير صالح للاستهلاك، إلى جانب وجود منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، فضلًا عن رصد مخالفات جسيمة في اشتراطات النظافة ووجود حشرات داخل المنشأة.

الأقصر وقنا.. 24 حملة مشتركة وضبط أكثر من طن أغذية

نفذ فرعا الهيئة في الأقصر وقنا 24 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية، وشملت الحملات 72 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 21 محضرًا، إلى جانب التحفظ على طن و194 كيلوجرامًا من الأغذية التي ثبت تغيير خواصها أو وجود مخالفات تتعلق بصلاحيتها وسلامتها.

دمياط.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومنتجات مجهولة المصدر

في محافظة دمياط، تم تنفيذ 5 حملات مشتركة شملت 31 منشأة غذائية في الزرقا، ودمياط القديمة، وكفر البطيخ، وفارسكور، وعزبة البرج ورأس البر.

وأسفرت الحملات عن إعدام 80 كيلوجرامًا من الأغذية منتهية الصلاحية أو متغيرة الخواص.

كما تم التحفظ على لحوم مفرومة مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدقهلية.. التحفظ على 55 طنًا و694 كيلوجرامًا من الأغذية

نفذت الجهات المعنية في محافظة الدقهلية 8 حملات مشتركة شملت 24 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 55 طنًا و694 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، بسبب كونها مجهولة المصدر أو متغيرة الخواص.

كما تم إعدام 248 كيلوجرامًا من الأغذية المخالفة.

كفر الشيخ.. ضبط 5 أطنان و567 كيلوجرامًا من الأغذية المخالفة

في محافظة كفر الشيخ، تم تنفيذ 7 حملات مشتركة شملت 47 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن إعدام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على 5 أطنان و567 كيلوجرامًا من الأغذية التي ثبت تغيير خواصها أو تعرضها للتلف.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية، و6 محاضر لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

وتم اتخاذ قرارات إدارية بغلق 5 منشآت مخالفة.

العاشر من رمضان.. ضبط طنين من الأغذية المخالفة

نفذت الهيئة 7 حملات مشتركة في العاشر من رمضان وبلبيس وأبو حماد، وشملت 21 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على نحو 2 طن من الأغذية المخالفة، شملت منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر أو متغيرة الخواص.

الفيوم.. ضبط طن و94 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة

في محافظة الفيوم، تم تنفيذ 6 حملات مشتركة شملت 40 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على طن و94 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الوادي الجديد.. إعدام أغذية غير صالحة وغلق منشأة

نفذت الجهات المختصة في محافظة الوادي الجديد 7 حملات مشتركة شملت 18 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء وعدم وجود شهادات صحية سارية.

كما تم غلق إحدى المنشآت المخالفة.

أسوان.. حملات رقابية وضبط أغذية مجهولة المصدر

في محافظة أسوان، تم تنفيذ 6 حملات مشتركة شملت 35 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر إعدام لأغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محضر تحفظ على أغذية أخرى تبين عدم صلاحيتها.

الهيئة تواصل استقبال شكاوى المواطنين

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بسلامة الغذاء، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخط الساخن 16528، وخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم 01555771100، سواء من خلال الاتصال أو تطبيق واتساب، إلى جانب الخط الساخن للهيئة 19565، والبريد الإلكتروني المخصص لشكاوى المستهلكين.

وتأتي هذه الجهود في إطار استمرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تكثيف الرقابة على مختلف حلقات تداول الغذاء، ودعم منظومة التصدير والاستيراد، ومتابعة المنشآت الغذائية والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلك.