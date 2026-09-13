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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: «بريكس» بوابة مصر لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات.. والتجارة تقفز لـ53.5 مليار دولار

بريكس
بريكس
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع «بريكس» تعكس تنامي ثقل مصر إقليميًا ودوليًا، وتؤكد توجه الدولة نحو توسيع دوائر التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى، بما يخدم أهداف التنمية ويعزز مكانة الاقتصاد المصري.

وأوضح مدكور أن حضور الرئيس في القمة يمثل فرصة مهمة لتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح مسارات جديدة أمام التعاون المصري مع دول التجمع في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والبنية التحتية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو.

«بريكس».. فرصة لتوسيع أسواق المنتج المصري

وقال عضو مجلس الشيوخ إن عضوية مصر في «بريكس» تمنح الاقتصاد الوطني فرصة مهمة لتنويع الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، خاصة في ظل النمو الملحوظ في حركة التجارة مع دول التجمع.

وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» إلى 53.5 مليار دولار خلال 2025، مقابل 45 مليار دولار في 2024، بينما سجلت الصادرات المصرية نحو 13.772 مليار دولار مقارنة بـ9.451 مليار دولار.

مدكور: الأرقام تؤكد أن العضوية مكسب اقتصادي حقيقي

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حجم الفرص المتاحة أمام مصر، مشددًا على ضرورة البناء على النمو التجاري من خلال مساندة المصدرين، وتعزيز التصنيع المحلي، وتطوير المنتجات المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق دول التجمع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحركًا أكثر فاعلية لربط الشركات المصرية بنظيراتها في دول «بريكس»، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة وزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

الصناعة والاستثمار.. الطريق لتعظيم عوائد بريكس

ولفت مدكور إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب استثمارات من دول التجمع، في مقدمتها موقعها الجغرافي، والبنية التحتية، والموانئ، وقناة السويس، فضلًا عن السوق المحلية والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيات.

وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات الجديدة نحو القطاعات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل، وتدعم القدرة التصديرية، بدلًا من الاقتصار على الأنشطة التجارية قصيرة الأجل.

من الحضور السياسي إلى المشروعات الإنتاجية

وأكد أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن أن النجاح الحقيقي لعضوية مصر في «بريكس» يقاس بقدرتها على تحويل الحضور السياسي والدبلوماسي إلى مصانع ومشروعات واستثمارات وصادرات وفرص عمل.

وقال إن زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات تمثل أدوات أساسية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني ودعم استقرار العملة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار الزخم السياسي الذي حققته مصر داخل «بريكس» في شراكات اقتصادية طويلة الأجل.

مدكور: مصر أمام فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي

واختتم النائب أسامة مدكور بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي من خلال عضوية «بريكس»، مشددًا على ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة لتعظيم الاستفادة من الأسواق والاستثمارات المتاحة، بما يضمن أن تتحول العضوية إلى عائد اقتصادي مباشر ومستدام للدولة والمواطن.

بريكس الصادرات جذب الاستثمارات 535 مليار دولار جلس الشيوخ

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