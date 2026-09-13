محافظة الوادي الجديد ترد على الجدل بشأن إجراءات القبول بمدرسة فوسفات مصر

تحدثت محافظة الوادي الجديد، عن ملابسات ما أثير بشأن إجراءات قبول الطلاب بمدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2026/2027، مؤكدة أن جميع مراحل القبول تمت وفق منظومة التقييم والاختيار المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمطبقة على مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

اختبارات متنوعة للطلاب

وأشارت المحافظة إلى أن إجراءات القبول بدأت بالتقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ثم خضع الطلاب لاختبار إلكتروني بمعرفة الوزارة، أعقبه اختبار متقدم في المهارات الأكاديمية شمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، وصولًا إلى المقابلة الشخصية، وذلك وفق معايير موحدة للمفاضلة بين جميع المتقدمين.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات والتقييم 452 طالبًا على مستوى المحافظة، فيما بلغ العدد المستهدف للقبول 100 طالب فقط، حيث تم ترتيب المتقدمين وفق نتائج التقييم النهائية، وضمت قائمة القبول الطلاب الحاصلين على أعلى النتائج، إلى جانب إعداد قائمة انتظار من المراكز من 101 وحتى 150.

وأكدت المحافظة أن معايير الاختيار والمفاضلة، التي حددتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع شركة «جالكسي» الشريك الأكاديمي للمشروع، استندت إلى نتائج الاختبارات والمقابلات والترتيب النهائي للطلاب، دون تطبيق أي معايير أخرى تتعلق بتخصيص حصص أو أعداد محددة للقبول وفق التوزيع الجغرافي.

وشددت محافظة الوادي الجديد على حرصها الكامل على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وسلامة إجراءات القبول، بما يكفل حصول جميع الطلاب على فرصتهم وحقهم وفقًا للمعايير والقواعد المعتمدة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع طلاب المحافظة.