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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من أكتوبر للقاهرة الجديدة.. متحدث الوزراء يكشف عن تطورات جديدة بمترو الأنفاق

مترو الانفاق
مترو الانفاق

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تولي مشروعات النقل الجماعي اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع «BRT» تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وقدرتها على تقديم خدمة نقل جماعي آمنة ونظيفة وذات جودة، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأوضح أن عدد مستخدمي المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي بلغ نحو 60 ألف راكب، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستخدمين 100 ألف راكب مع اكتمال المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن الجولة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شملت عددًا من مشروعات النقل الجماعي، مؤكدًا ضرورة النظر إلى هذه المشروعات بصورة متكاملة.

وأوضح أن الجولة بدأت بتفقد مشروع مونوريل غرب النيل، الذي تستهدف مرحلته الحالية الربط بين مدينتي 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، بطول يتجاوز 40 كيلومترًا، ويضم أكثر من 13 محطة، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للخط بعد اكتماله إلى نحو 500 ألف راكب.

وأضاف أن الجزء الثاني من الجولة تضمن زيارة المحطة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمثل أحد مشروعات الربط الرئيسية بين مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة عبر شبكة مترو الأنفاق.

وأشار إلى أن الخط الرابع يربط مدينة 6 أكتوبر بمنطقة الجيزة، وصولًا إلى مدينة الرحاب، بما يعزز شبكة النقل الجماعي ويربط عددًا من المناطق والمدن الجديدة بالقاهرة.

مترو الانفاق مجلس الوزراء متحدث الوزراء

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