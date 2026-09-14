قنديل: الموقف المصري يدعم الدبلوماسية في أزمة واشنطن وطهران.. وإغلاق هرمز يرفع الأسعار

أكد الدكتور أحمد قنديل، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير في العلاقات الآسيوية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة «البريكس» يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التطرق إلى التهديدات التي تواجه ممرات الملاحة والتجارة العالمية، وعلى رأسها مضيق باب المندب.

وقال قنديل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الموقف المصري يتوافق مع مسار الدبلوماسية والحوار في الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الحلول السياسية الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب تداعياته على المنطقة.

وتابع أن الحرب والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب احتمالات إغلاق مضيق هرمز، انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية، وأسهمت في الارتفاع الكبير بأسعار عدد من السلع والخدمات.

أسعار المواد الغذائية والأدوية

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة شملت ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والوقود بمختلف أنواعه، فضلًا عن زيادة تكاليف الكهرباء وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن استمرار التوترات الإقليمية يمثل ضغطًا إضافيًا على اقتصادات دول المنطقة.