محمد عدوية يكشف تفاصيل ألبومه الجديد: 10 أغنيات بين البهجة والدراما

كشف الفنان محمد عدوية عن تفاصيل ألبومه الجديد، موضحًا أنه يضم 10 أغنيات متنوعة، تنقسم بين 5 أغنيات صيفية تحمل أجواء البهجة والفرح، و5 أغنيات شتوية يغلب عليها الطابع الدرامي والحزين.

وتحدث عدوية عن ذكريات عصر الكاسيت، واصفًا إياه بأنه «زمن الخير»، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات الألبومات كان معيارًا واضحًا لتقييم نجاح المطرب وتميزه، حيث كان الجمهور يحدد مكانة الفنان من خلال إقباله على شراء أعماله والاستماع إليها.

تقديم محتوى مختلف يحمل بصمته الخاصة

وأكد محمد عدوية أن الجمهور ما زال يبحث عن الموسيقى الجيدة والفن الراقي، قائلًا: «الناس عايزة تسمع مزيكا وتسمع فن محترم»، لافتًا إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم محتوى مختلف يحمل بصمته الخاصة ويحافظ على هويته الفنية ويرضي جمهوره.