مفيدة شيحة: بداية الدراسة مرحلة جديدة تحتاج للاستعداد النفسي وتحمل المسؤولية

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار وان»، رسالة إلى كل أب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر، مؤكدة أهمية إشراك الأبناء في الحوار ومصارحتهم بالمسؤوليات والضغوط التي تواجه الأسرة.

وقالت مفيدة شيحة: «أقول للأب كل سنة وإنت طيب، وعليك مسؤولية كبيرة وضغوط كبيرة، من مصاريف الدراسة إلى مستلزمات الدراسة، والله يكون في العون».

وأضافت: «ازرع فيهم الحوار، صارح الأبناء بكل الصعوبات، وهتلاقي الأبناء عواميد قوية، وهتلاقيهم متفهمين، ونخفف شوية المسؤولية عن الأب، وهبقوا إيد واحدة».

وأكدت مفيدة شيحة أن الحوار مع الأبناء ومشاركتهم في تفاصيل الحياة الأسرية، خاصة فيما يتعلق بالمسؤوليات والضغوط، يساعد على بناء شخصية أكثر تفهمًا وقدرة على تحمل المسؤولية.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، وجهت الإعلامية مفيدة شيحة رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أن بداية الدراسة تمثل مرحلة جديدة تحتاج إلى الاستعداد النفسي وتحمل المسؤولية، قائلة إن الأهم من تجهيز الشنطة والملابس هو أن يشعر الأبناء بدعم أسرهم وتشجيعهم، وأن تكون المدرسة فرصة للتعلم وبناء الشخصية واكتساب الخبرات، متمنية لجميع الطلاب عامًا دراسيًا ناجحًا ومليئًا بالإنجازات.