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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير بالذكاء الاصطناعي يوضح مفهوم "عصر الأجنتك" والوكلاء الأذكياء

خبير يوضح مفهوم "عصر الأجنتك" والوكلاء الأذكياء
خبير يوضح مفهوم "عصر الأجنتك" والوكلاء الأذكياء
شيماء جمال

قال الدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، إن الذكاء الاصطناعي دخل ما يسمى "عصر الأجنتك" أو عصر الوكلاء الأذكياء، موضحا أن الوكيل هو كيان موجود على جهاز كمبيوتر يتم منحه صلاحيات وأدوات تمكنه من تنفيذ مهمة محددة.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الرؤوف، خلال لقائه ببرنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أن الوكيل الذكي ليس شخصا، وإنما كيان موجود على جهاز كمبيوتر، ويتم إعطاؤه صلاحيات تمكنه من التعامل مع الأدوات اللازمة لتنفيذ المهمة الموكلة إليه.

وأضاف أن الأمر يمكن تبسيطه من خلال تشبيه الوكيل بشخص يتم توكيله لتنفيذ مهمة، حيث يحتاج هذا الشخص إلى أدوات وصلاحيات حتى يستطيع القيام بالمهمة المطلوبة منه.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح في هذه المرحلة قادرا على تنفيذ الأفعال من خلال الأدوات والصلاحيات التي يتم منحه إياها، بعدما كان دوره في السابق يقتصر على السؤال والإجابة.

الذكاء الاصطناعي الأجنتك عصر الأجنتك من ماسبيرو

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