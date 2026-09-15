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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع يوجه التحية لمرشدي قناة السويس: أداء متميز خلال الفترات الصعبة

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة،  أن قناة السويس قادرة على الالتزام بدورها المحوري في ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية وخدمة حركة التجارة المارة بين الشرق والغرب رغم التحديات الراهنة.  

جاء ذلك خلال كلمته الموجهة لمرشدي القناة عبر نظام الاتصالات اللاسلكية"Tetra"، 
في إطار احتفال هيئة قناة السويس بالذكرى ال٧٠ لانتصار الإرادة المصرية ( عيد المرشد).

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن التحديات المُختلفة والأزمات المُتتالية أثبتت امتلاك الهيئة الخبرات والكفاءات وآليات صُنع القرار وإدارة الأزمات التي تؤهلها للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاحتفال بذكرى عيد المرشد يعيد إلى الأذهان البطولات والتضحيات التي قدمها جيل الرواد من مرشدي القناة بعد ملحمة" تأميم القناة" ثم توارثته الأجيال المتتالية جيلاً بعد جيل، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لكافة مرشدي القناة على أدائهم المُتميز خلال الفترات الصعبة منذ عام 2019 حتى الآن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم سفراء لمصر أمام العالم.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 45 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.2 مليون طن.

الفريق أسامة ربيع قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس

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