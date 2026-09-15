قصف للاحتلال يستهدف مواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بارتقاء شهيدان ومصابون جراء قصف للاحتلال استهدف مواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.



وفي وقت سابق، قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرًا إلى استمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفض تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المدنيين في قطاع غزة يعيشون في ظل كارثة إنسانية، لافتًا إلى تحذيرات وزارة الصحة من إغلاق المستشفيات نتيجة منع دخول الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، بعد انقطاع الكهرباء لأكثر من ثلاثة أعوام، إلى جانب نقص الوقود اللازم لعمليات التشغيل.