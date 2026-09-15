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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يشعل الحماس من بيروت: «إيه لبنان الحلوة دي»

أحمد سعد
أحمد سعد
محمد نبيل

قبل أيام من حفله المرتقب في لبنان، اختار النجم المصري أحمد سعد أن يعلن موعده مع الجمهور اللبناني من قلب بيروت، في فيديو صوّره خلال وجوده في العاصمة، توجّه فيه مباشرة إلى جمهوره قائلاً: "حبّيت أعلن من بيروت عن حفلتي في لبنان يوم 26… ونقول إيه اليوم الحلو ده وإيه لبنان الحلوة دي".
 

ويستعدّ أحمد سعد للقاء جمهوره اللبناني في واحدة من أبرز حفلات الموسم، حاملاً معه مجموعة من أشهر نجاحاته التي حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي.
 

من "وسّع وسّع" و"إيه اليوم الحلو ده" إلى "اختياراتي"و "مكسّرات" وغيرها الكثير من الأغنيات التي تصدّرت المنصات وردّدها الملايين، يلتقي الجمهور اللبناني هذه المرة مع أحمد سعد مباشرة على المسرح، في مرحلة يعيش خلالها الفنان واحدة من أقوى فترات حضوره الجماهيري.

وتحمل الأمسية أيضاً مفاجأة خاصة ببيروت، إذ يستعد أحمد سعد لتقديم عمل مخصص للجمهور اللبناني للمرة الأولى على المسرح، في خطوة تضيف مزيداً من التشويق إلى الحفل المنتظر.
 

ويشارك في الأمسية أيضاً DJ Andre Soueid، الذي سيضيف لمساته الخاصة على وقع الإيقاعات الإلكترونية المعاصرة، في فقرة تكمّل أجواء الحفل وتزيد من زخمه.
 

أما على صعيد التحضيرات، فيجري العمل على الحفل وفق معايير إنتاجية وتقنية عالية، مع تسخير كل الإمكانات اللازمة لتقديم أحمد سعد بالصورة التي تليق بحضوره الجماهيري، في Forum de Beyrouth  الذي يستعد لاستقبال آلاف الحاضرين.
 

وبين نجاحاته الجماهيرية، مفاجأته الخاصة لبيروت، وحضور مسرحي ينتظره الجمهور اللبناني بشغف، تتجه الأنظار إلى السبت 26 أيلول، حيث يضرب أحمد سعد موعداً جديداً مع بيروت.
 

أحمد سعد صور أحمد سعد أغاني أحمد سعد

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