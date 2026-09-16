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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | كيا PV7 تقلب موازين سيارات الفان بشحن فائق السرعة.. مواصفات نيسان ماجنايت 2027 الجديدة

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من السيارات والبضائع التابعة لجمارك الإسكندرية والدخيلة ومطروح، وذلك الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.‏

قدمت شركة كيا الكورية الجنوبية النسخة الإنتاجية الرسمية من شاحنتها الكهربائية بالكامل «PV7» خلال مشاركتها في معرض «IAA Transportation 2026» للسيارات التجارية بمدينة هانوفر الألمانية.

كشفت الصور المسربة الجديدة عن اختبار شركة آودي الألمانية لطراز رياضي جديد يُرجح أن يحمل اسم SQ3، ليكون بديلًا أحدث وأقل صخبًا لطراز RSQ3 الشهير الذي أوقفت الشركة إنتاجه في عام 2024.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أسعار السيارات الجديدة مزاد لبيع سيارات الهيئة العامة للخدمات أحدث الماركات بضائع جمركية كيا PV7 سيارات الفان آودي RSQ3 Q3 نيسان ماجنايت 2027 الجديدة كوبرا فورمينتور 2026

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