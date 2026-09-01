أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-9-2026

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أمس الثلاثاء متأثرا بالصعود في سعر الذهب عالميا بالاضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4298 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5357 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6250 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7143 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 50.000 جنيها.



