وكيل "عربية النواب: مصر والسعودية أحد أهم مراكز الثقل بالمنطقة.. والتنسيق بينهما عنصر أساسي في دعم الاستقرار الإقليمي

أكد النائب محمد طلبة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متلاحقة، مشيرا إلى أن الزيارة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، وتعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.



وقال النائب طلبة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، إن مصر والسعودية تمثلان معا أحد أهم مراكز الثقل في المنطقة العربية، وإن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض يمثل عنصرا أساسيا في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب قدرا كبيرا من التشاور والتنسيق بين الدول العربية الكبرى.

وأضاف أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر دلالة على حرص القيادتين المصرية والسعودية على استمرار التواصل المباشر وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يساهم في توحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام.



وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود العلاقات السياسية الرسمية، وتمتد إلى روابط تاريخية وشعبية وثقافية واقتصادية عميقة.. مؤكدا أن قوة هذه العلاقات تمثل ضمانة مهمة لاستقرار المنطقة العربية.



وأوضح أن القاهرة والرياض تمتلكان من القدرات والتأثير ما يجعلهما طرفين رئيسيين في صياغة المواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية، مشددا على أن أي تقارب أو تنسيق بين البلدين ينعكس بصورة مباشرة على منظومة الأمن القومي العربي.



ولفت إلى أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر يمكن أن تفتح كذلك آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية، لافتا إلى أن مصر والسعودية تمثلان ميزانا مهما لاستقرار المنطقة، والحفاظ على قوة العلاقات بينهما وتعزيز التنسيق المشترك يظل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات وحماية الأمن القومي العربي.