بعد تجديد حبس ندى الكامل ومطرب الراب كردي 15 يومًا..هذه عقوبتهما بالقانون

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة نصر، تجديد حبس ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ومطرب راب 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل القضية

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب الراب حسين. ع، الشهير بـ«كردي»، برفقة ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بمنطقة مدينة نصر، على خلفية حيازتهما مواد مخدرة.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكشفت التحريات الأولية أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وبحوزتهما نحو 100 جرام من مخدر الهايدرو و10 جرامات من مخدر الكوكايين.

التحفظ على المضبوطات

وعقب ضبطهما، جرى اقتياد «كردي» وندى الكامل إلى قسم الشرطة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد طبيعة حيازتهما للمواد المخدرة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.