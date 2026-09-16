أحمد شوبير: هدف غزل المحلة البقاء في الدوري وليس إعادة الأمجاد

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات خالد جلال، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، بشأن طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في الوقت الحالي يجب أن يكون ضمان استمرار الفريق في الدوري المصري الممتاز.

وكان خالد جلال قد صرح عقب توليه مسؤولية تدريب غزل المحلة بأن هدفه هو «إعادة أمجاد غزل المحلة»، وهو ما علق عليه شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وقال أحمد شوبير: «الكابتن خالد جلال أول ما تولى مسؤولية تدريب غزل المحلة، صرح وقال: هدفنا إعادة أمجاد غزل المحلة».

وأضاف شوبير: «لأ! مفيش أمجاد غزل المحلة دلوقتي لأسباب كتيرة جدًا، أنت هدفك حاليًا واضح جدًا، هو إبقاء المحلة في الدوري الممتاز، يبقى عملت اللي عليك وزيادة».

وأشار شوبير إلى أن غزل المحلة مر خلال السنوات الأخيرة بعدة مراحل بين الهبوط والصعود، قائلًا: «لأن الفريق هبط وصعد وهبط وصعد، زمان كانت كل الإمكانيات مسخّرة لفريق الكرة في غزل المحلة».

وأوضح أن الظروف الحالية للنادي تختلف عن الماضي، مضيفًا: «دلوقتي مفيش، في شركة والناس بتحاول لكن الوضع تغير».

واختتم أحمد شوبير حديثه بالتأكيد على أن بقاء غزل المحلة في الدوري الممتاز يمثل الهدف الأهم للفريق خلال المرحلة الحالية، قائلًا: «فالمطلوب من خالد يبقي الفريق في الدوري فقط لا غير، وده أقصى طموحات جماهير المحلة»