ميركاتو الوداد المغربي.. صفقات بالجملة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد

يواصل نادي الوداد الرياضي المغربي تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل، في ظل رغبة إدارة النادي في تكوين قائمة قوية قادرة على المنافسة على البطولات.

ويسعى الوداد إلى إعادة ترتيب أوراقه خلال الفترة الحالية، من خلال تدعيم مختلف مراكز الفريق بعناصر جديدة، سواء من أصحاب الخبرات أو اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة مع أنديتهم خلال الموسم الماضي.

وشهد الميركاتو الصيفي تحركات مكثفة من جانب إدارة النادي المغربي، التي نجحت في حسم عدد من الصفقات، كان من بينها التعاقد مع يحيى جبران وأيمن الحسوني في صفقتي انتقال حر، إلى جانب ضم عادل الخلوفي بعد شراء عقده من يعقوب المنصور.

كما تعاقد الوداد مع الأردني نزار الرشدان في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ياسين جبران، جناح أولمبيك الدشيرة، الذي انضم إلى صفوف الفريق في صفقة مجانية.

ويبلغ ياسين جبران من العمر 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وبرز بشكل لافت مع أولمبيك الدشيرة خلال الموسم الماضي، بعدما أظهر قدرات فنية وبدنية مميزة، إلى جانب قدرته على اللعب في الخط الهجومي.

وخلال موسم 2025-2026، شارك جبران في 23 مباراة مع أولمبيك الدشيرة ضمن منافسات البطولة الاحترافية، بدأ 14 منها بشكل أساسي، وسجل 3 أهداف وصنع 3 أخرى، قبل أن يلفت أنظار إدارة الوداد ويؤمن انتقاله إلى الفريق الأحمر.

ويمتلك اللاعب مسيرة كروية شهدت عدة محطات، بعدما تدرج في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، قبل أن يبدأ مشواره مع الكوكب المراكشي عام 2019، ثم خاض تجارب مع شباب الريف الحسيمي، وأمل تيزنيت، واتحاد آيت ملول، وأولمبيك مراكش، وفتح إنزكان، وشباب بن جرير، وصولًا إلى أولمبيك الدشيرة في يوليو 2025.

ولم تتوقف تحركات الوداد عند هذا الحد، حيث شملت قائمة التعاقدات الجديدة حمزة جنان الله، ويوسفو دايو، ورشيد جانيمي، وصلاح الدين كوفي، إلى جانب سفيان هيلتي، الذي انضم إلى الفريق بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

كما عملت إدارة النادي على تدعيم مركز حراسة المرمى، بالتعاقد مع أكثر من عنصر، من بينهم رشيد جانيمي وعادل الخلوفي، في إطار خطة إعادة بناء قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وشملت تحركات الوداد أيضًا التعاقد مع لاعب كاميروني تحت السن، بالإضافة إلى أولوغبادي باليمير جونيور، الذي انضم إلى الفريق بعد شراء عقده، لتواصل إدارة النادي سياسة تدعيم القائمة بعناصر جديدة في مختلف المراكز.

وتأتي هذه التعاقدات في ظل رغبة الوداد في تكوين فريق أكثر توازنًا، قادر على المنافسة خلال الموسم الجديد، خاصة مع تطلع النادي للعودة إلى منصات التتويج بعد غيابه عنها خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وتعكس تحركات الوداد في سوق الانتقالات رغبة واضحة في إجراء تغييرات على قوام الفريق، من خلال الجمع بين اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الجديدة، مع تدعيم المراكز التي تحتاج إلى إضافة قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

صفقات الوداد في الميركاتو الصيفي

يحيى جبران — انتقال حر

أيمن الحسوني — انتقال حر

عادل الخلوفي — شراء العقد

نزار الرشدان — انتقال حر

ياسين جبران — انتقال حر

حمزة جنان الله — انتقال حر

يوسفو دايو — انتقال حر

رشيد جانيمي — انتقال حر

صلاح الدين كوفي — انتقال حر

سفيان هيلتي — تفعيل الشرط الجزائي

لاعب كاميروني تحت السن

أولوجبادي باليمير جونيور — شراء العقد.