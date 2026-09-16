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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن محاكمة 25 متهما بـ خلية القطامية الإرهـ ابية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 25 متهما فى القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، القضية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان بالقطامية، لجلسة 12 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، تولى المتهمان الأول والثاني، قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر اتهامات بحيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة الإرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 25 متهما إرهاب خلية القطامية

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