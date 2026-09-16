محمود الهباش: ترتيب البيت الفلسطيني أولوية قصوى للشعب والقيادة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن ترتيب البيت الفلسطيني يمثل أولوية قصوى للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، مؤكدًا أن التقدم بشكل حقيقي نحو حلحلة الأوضاع وتحقيق وحماية القضية الفلسطينية لن يكون ممكنًا دون وحدة وطنية حقيقية تحت مظلة وطنية جامعة هي منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية تمثل جزءًا من آليات ترتيب البيت الفلسطيني، مشيرًا إلى أن البداية يجب أن تكون من خلال الاتفاق على إطار العمل النضالي والوطني الفلسطيني.

وتابع، أن هذا الإطار يشمل آليات المقاومة والتصدي للاحتلال، إلى جانب المرجعية السياسية والإطار الناظم للعمل الوطني الفلسطيني، حتى لا يتفرق الفلسطينيون وتصبح الخلافات التنظيمية والحزبية بين الفرقاء الفلسطينيين هي القضية السائدة.

وأكد أن مصر تتولى زمام هذا الملف وتبذل جهودًا كبيرة ومقدرة من أجل جمع الفرقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القاهرة تشهد بشكل مستمر حراكًا في هذا الإطار.

القضية الفلسطينية

وأعرب الهباش عن أمله في أن تتمخض هذه الجهود عن استجابة، تحديدًا من جانب حركة حماس، لاحترام الإرادة والرغبة الوطنية الفلسطينية، وتغليب المصلحة الفلسطينية ومصلحتها كحركة فلسطينية على أي أمور أخرى، من أجل حماية القضية الفلسطينية مما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض تصفيتها.

