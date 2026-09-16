بين البيت والمدرسة.. كيف تحمي أبناءك من الضغوط النفسية؟

تؤدي العلاقة بين الأسرة والمدرسة دورًا مهمًا في تشكيل شخصية الطفل ودعم استقراره النفسي وقدرته على التعلم والتفاعل مع الآخرين؛ ولا تقتصر مسؤولية نجاح العملية التعليمية على المدرسة وحدها، وإنما تتطلب تعاونًا وتكاملًا بين الأسرة والهيئة التعليمية، مع إدراك كل طرف لحقوقه وواجباته.

قواعد واضحة للتعامل مع الطلاب

وفي هذا السياق، أكدت أستاذة في علم الاجتماع أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة، ووضع قواعد واضحة للتعامل مع الطلاب وحل المشكلات، بالتوازي مع تعزيز التزام الأبناء بالسلوكيات الإيجابية داخل المدرسة.

كما شددت على أن التواصل الهادئ بين أولياء الأمور والمعلمين يمكن أن يسهم في معالجة الأزمات بعيدًا عن التأثير على الحالة النفسية للطفل.

العلاقة بين الأسرة والمدرسة وأثرها على الطالب

وأكدت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن بناء علاقة صحية بين الأسرة والمدرسة يتطلب إدراك كل طرف لدوره، إلى جانب معرفة الحقوق والواجبات المتبادلة.

اضطراب العملية التعليمية

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية، أن اختلال هذا التوازن قد يؤدي إلى اضطراب العملية التعليمية، وهو ما ينعكس بصورة سلبية على الطالب.

بيئة مدرسية آمنة تحمي الطلاب

وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أن المدرسة تتحمل مسؤولية أساسية في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، تخلو من التنمر والسخرية، مع وجود قواعد واضحة للتعامل مع الخلافات والمشكلات التي قد تحدث داخل المدرسة.

وأكدت أن توفير هذا المناخ يمنح الطالب شعورًا بالأمان، ويساعده على ممارسة حقه في التعلم والتفاعل داخل المدرسة بصورة أكثر استقرارًا.

احترام المعلم والزملاء من أهم واجبات الطالب

وفي المقابل، أوضحت فؤاد أن الطالب لديه مجموعة من الواجبات التي ينبغي الالتزام بها داخل المدرسة، من بينها احترام المعلمين والزملاء، والحرص على أداء المهام الدراسية، إلى جانب المشاركة والتفاعل الإيجابي داخل الفصل.

ولفتت إلى أن اكتساب الأبناء لهذه السلوكيات لا يحدث داخل المدرسة فقط، وإنما يتأثر أيضًا بما يرونه من نماذج وقدوة في محيطهم، سواء داخل الأسرة أو في المدرسة.

الصراع بين الأسرة والمدرسة ينعكس على الأبناء

وشددت على أن العلاقة بين الأسرة والمدرسة يجب أن تقوم على التكامل والتعاون، وليس الصراع، موضحة أن الخلاف المستمر بين الطرفين قد ينعكس على الطالب ويؤثر في ثقته بنفسه وتوازنه النفسي.

وأضافت أن وجود شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة يساعد على تهيئة الطالب ليكون أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع، ويدعم بناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل مع المواقف المختلفة.

التواصل الهادئ بين ولي الأمر والمعلم

ولفتت أستاذ علم الاجتماع إلى أهمية وجود قنوات تواصل مباشرة ومرنة بين ولي الأمر والمعلم، خاصة عند مناقشة المشكلات التي يواجهها الطالب أو توضيح بعض الجوانب المتعلقة بشخصيته وسلوكه.

الوصول إلى حلول للمشكلات

وأكدت أن مناقشة هذه الأمور بهدوء وبعيدًا عن الطلاب يمكن أن تساعد في الوصول إلى حلول للمشكلات دون التسبب في ضغوط إضافية على الطفل أو التأثير على حالته النفسية.

واختتمت بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التعاون بين الأسرة والمدرسة هو توفير بيئة تساعد الطفل على الاستقرار النفسي والتحصيل الدراسي، إلى جانب إعداده ليكون فردًا قادرًا على التفاعل بصورة إيجابية مع المجتمع.