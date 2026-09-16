«معًا نحمي أطفالنا» لدعم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بدمياط

برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار دور الهيئة في تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، كثّف مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، جهوده التوعوية والإعلامية دعمًا للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، تحت شعار «معًا نحمي أطفالنا»، من خلال تنفيذ فعاليتين بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط.

وخلال الفعالية الأولى، التي عُقدت بقاعة مجمع إعلام دمياط، أكدت الدكتورة رشا رشوان، مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي، أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في نشر الوعي الصحي، والتعريف بأهمية التطعيمات، وتصحيح المفاهيم والمعلومات غير الدقيقة، وتعزيز ثقافة الوقاية، بما يسهم في حماية الأطفال والمجتمع من مخاطر الحصبة والحصبة الألمانية، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت أن الالتزام بتلقي التطعيمات في المواعيد المحددة يُعد من أهم الوسائل وأكثرها فاعلية للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية، وحماية الأطفال والمجتمع من المخاطر الصحية المرتبطة بهما، مشددةً على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات والمجتمع في دعم جهود الوقاية وتعزيز الوعي الصحي.

وفي السياق ذاته، نُظمت فعالية توعوية بوحدة طب الأسرة بكفر المياسرة، تناول خلالها محمود النجار، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أهمية الوعي الصحي بمخاطر الأمراض الفيروسية وضرورة الالتزام بالتطعيمات، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق التوعية والتواصل المجتمعي، ورفع الوعي بأهمية التطعيم باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض، وحماية الأطفال، والحد من انتشار العدوى، انطلاقًا من شعار «معًا نحمي أطفالنا».

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجمع إعلام دمياط على دعم المبادرات والحملات الصحية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتفعيل دور الإعلام في مساندة جهود الدولة للوقاية من الأمراض، وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة، بما يسهم في حماية صحة الأطفال والمجتمع.