أمير هشام: التوفيق يلازم معتمد جمال مع الزمالك لأنه يعمل بقلب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك حقق انتصارًا غاليًا على مضيفه غزل المحلة في ملعبه ووسط جماهيره، ليحقق الفريق الأبيض 3 نقاط هامة للغاية في مشوار بطولة الدوري المصري.

الزمالك

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: أداء الزمالك ليس جيدًا، وهناك حالة توفيق كبيرة للاعبي الأبيض، وهو أمر هام في كرة القدم، ولكن الأهم هو المكسب وتحقيق النقاط الثلاث، بعيدًا عن المستوى، في ظل حالة النادي الأبيض وظروفه.

وأضاف: الزمالك وانتصاراته الأخيرة في الدوري خارج حدود المنطق بعدما تأخر في الاعداد، وايقافه من القيد، والظروف المحيطة بالفريق، وهو ما جعل جماهيره تشكك في امكانية المنافسة على اللقب، لكن الفريق يسير بشكل طيب منذ بداية الموسم.

وأكمل: الزمالك نادٍ عظيم، ويفوز باسمه الكبير، وهذا هو حال الأندية الجماهيرية الكبرى، وجماهير النادي ستعرف معني الفوز الهام بمرور الوقت. ومن الواضح أن الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري الممتاز في ظل مساندة ودعم جماهيره بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.

وزاد: جماهير الزمالك رفعت لافتة مضحكة بصورة معتمد جمال وهو يرتدي (العمة والجلباب ويمسك في يديه سبحة" وعليها عنوان "ماشي بنور الله بدعي وأقول يارب".. في إشارة إلى التوفيق الذي يلازم الفريق مع المدرب مؤخرًا، الدعابة ساخرة وتعكس معرفة الزمالك بأن الوضع غير منطقي في ظل الظروف الصعبة.

وتابع: التوفيق يكون حليف المخلصين والمجتهدين، ومعتمد جمال يعمل "بقلب" وفي الوقت الذي كان الجميع يطالبه بقبول العروض الأخرى، كان يتمسك بالزمالك صاحب الفضل الكبير عليه.

وأكد: المهدي سليمان حارس الزمالك هو نجم اللقاء، ولابد أن يحصل على حقه، وهو موفق أيضًا بشكل رائع في الفترة الماضية، وفي الخمس جولات لم يستقبل سوى هدف واحد، ويقوم بالتصدى للعديد من الكرات وهو يستحق الانضمام لمنتخب مصر والمنافسة على حراسة مرمى الفراعنة بشكل أساسي مع مصطفى شوبير.

وأضاف: الزمالك سجل هدف من ركلة جزاء، والفريق لم يكن لديه فرص محققة من أجل التسجيل، ولو استمرت المباراة لن تتاح له أي فرصة، لكن في لعبة واحدة من أحمد فتوح، وتحرك بنتايك بشكل جيد، والذي لعب الكرة برأسه بمنتهى الفدائية ليحصل على ركلة جزاء بعدما رفع مدافع المحلة قدمه في رأس بنتايك.

وأتم: الزمالك في النهاية يستحق التهئنة، بينما فريق غزل المحلة تحسن أدائه تحت قيادة خالد جلال، وأضاع عدة فرص في المباراة، ولكن في النهاية كان يواجه الزمالك وهو فريق كبير، وعدم التوفيق شئ وارد. وهناك عدة تغييرات اضطرارية اربكت حسابات جهاز المحلة وتأثر الأداء بالطبع بخروج بعض اللاعبين. ونتمنى أن يخرج المحلة من تلك الكبوة.