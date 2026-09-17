قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحقيق أمريكي في هجمات سيبرانية استهدفت ناقلتي نفط متجهتين للولايات المتحدة
معدات عسكرية.. دورية إيطالية ترصد قافلة بحرية روسية أثناء توجهها إلى طبرق
مهدد بالغياب أمام الزمالك.. الأهلي يفقد ياسر إبراهيم 3 أسابيع بسبب الإصابة
هل يُنتقض الوضوء للمريض بالتخدير؟.. الإفتاء توضح الحكم
بعد فرز 99% من الأصوات.. المعارضة السويدية من يسار الوسط تفوز بالانتخابات
«ده فشل ولا يجوز».. مجدي عبدالغني يكشف رأيه في أداء الأهلي واختيارات «عموتة»
فاروق جعفر: تشكيل الأهلي يعتمد على الأسماء أكثر من قدرات اللاعبين
تباين عالمي ومحلي .. أسعار الحديد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
رئيس إحدى شركات الصلب: قرارات الحماية على البليت تتطلب الاستماع لأصحاب المصانع
ترامب يعتزم إطلاع دول الخليج على أفكار استراتيجية ما بعد الحرب مع إيران
ليست فنية.. الزوراء العراقي يكشف أسباب غياب محمد شريف عن المباريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: التوفيق يلازم معتمد جمال مع الزمالك لأنه يعمل بقلب

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك حقق انتصارًا غاليًا على مضيفه غزل المحلة في ملعبه ووسط جماهيره، ليحقق الفريق الأبيض 3 نقاط هامة للغاية في مشوار بطولة الدوري المصري. 

الزمالك

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: أداء الزمالك ليس جيدًا، وهناك حالة توفيق كبيرة للاعبي الأبيض، وهو أمر هام في كرة القدم، ولكن الأهم هو المكسب وتحقيق النقاط الثلاث، بعيدًا عن المستوى، في ظل حالة النادي الأبيض وظروفه. 

وأضاف: الزمالك وانتصاراته الأخيرة في الدوري خارج حدود المنطق بعدما تأخر في الاعداد، وايقافه من القيد، والظروف المحيطة بالفريق، وهو ما جعل جماهيره تشكك في امكانية المنافسة على اللقب، لكن الفريق يسير بشكل طيب منذ بداية الموسم.

وأكمل: الزمالك نادٍ عظيم، ويفوز باسمه الكبير، وهذا هو حال الأندية الجماهيرية الكبرى، وجماهير النادي ستعرف معني الفوز الهام بمرور الوقت. ومن الواضح أن الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري الممتاز في ظل مساندة ودعم جماهيره بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.

وزاد: جماهير الزمالك رفعت لافتة مضحكة بصورة معتمد جمال وهو يرتدي (العمة والجلباب ويمسك في يديه سبحة" وعليها عنوان "ماشي بنور الله بدعي وأقول يارب".. في إشارة إلى التوفيق الذي يلازم الفريق مع المدرب مؤخرًا، الدعابة ساخرة وتعكس معرفة الزمالك بأن الوضع غير منطقي في ظل الظروف الصعبة.

وتابع: التوفيق يكون حليف المخلصين والمجتهدين، ومعتمد جمال يعمل "بقلب" وفي الوقت الذي كان الجميع يطالبه بقبول العروض الأخرى، كان يتمسك بالزمالك صاحب الفضل الكبير عليه.

وأكد: المهدي سليمان حارس الزمالك هو نجم اللقاء، ولابد أن يحصل على حقه، وهو موفق أيضًا بشكل رائع في الفترة الماضية، وفي الخمس جولات لم يستقبل سوى هدف واحد، ويقوم بالتصدى للعديد من الكرات وهو يستحق الانضمام لمنتخب مصر والمنافسة على حراسة مرمى الفراعنة بشكل أساسي مع مصطفى شوبير.

وأضاف: الزمالك سجل هدف من ركلة جزاء، والفريق لم يكن لديه فرص محققة من أجل التسجيل، ولو استمرت المباراة لن تتاح له أي فرصة، لكن في لعبة واحدة من أحمد فتوح، وتحرك بنتايك بشكل جيد، والذي لعب الكرة برأسه بمنتهى الفدائية ليحصل على ركلة جزاء بعدما رفع مدافع المحلة قدمه في رأس بنتايك.

وأتم: الزمالك في النهاية يستحق التهئنة، بينما فريق غزل المحلة تحسن أدائه تحت قيادة خالد جلال، وأضاع عدة فرص في المباراة، ولكن في النهاية كان يواجه الزمالك وهو فريق كبير، وعدم التوفيق شئ وارد. وهناك عدة تغييرات اضطرارية اربكت حسابات جهاز المحلة وتأثر الأداء بالطبع بخروج بعض اللاعبين. ونتمنى أن يخرج المحلة من تلك الكبوة.

الزمالك الاهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

شيخ الأزهر

فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

حسن شحاتة

أهملتني في مرضي وأساءت معاملتي.. ماذا قال حسن شحاتة في بلاغه ضد زوجته الثانية؟

ترشيحاتنا

الضرائب العقارية

الضرائب العقارية تتيح تصحيح الإقرار والطعن على التقييم

عقارات

هل الوقت مناسب لشراء أو بيع عقارات؟.. خبير يقدم نصائح مهمة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مصر تدين بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعمها للسعودية.. أحمد موسى: مكة المكرمة خط أحمر ونرفض أي مساس بالمقدسات الإسلامية

بالصور

تجمع بين الجمال والجرأة.. هيدى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها
هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها
هيدى كرم تخطف الانظار بإطلالتها

بسنت شوقي تثير الجدل بأنوثتها وجمالها الطبيعي

بسنت شوقى تثير الجدل بإنوثتها و جمالها الطبيعى
بسنت شوقى تثير الجدل بإنوثتها و جمالها الطبيعى
بسنت شوقى تثير الجدل بإنوثتها و جمالها الطبيعى

5 أسباب تؤدي إلى تلف محرك السيارة بالكامل.. تفاصيل

تلف محرك السيارة
تلف محرك السيارة
تلف محرك السيارة

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالة جريئة
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالة جريئة
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد