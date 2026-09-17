خفضوا التذاكر.. شوبير يطالب بعودة إستاد الرعب قبل مباراة مصر وأنجولا

طالب الإعلامي أحمد شوبير بضرورة العمل على امتلاء استاد القاهرة الدولي بالجماهير خلال مباراة منتخب مصر المقبلة أمام أنجولا، مشددًا على أهمية عودة المدرجات إلى أجوائها الحماسية في مباريات الفراعنة.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: «أرجو استاد القاهرة يعود استاد الرعب من جديد، ماتش أنجولا الساعة 10 بليل فالجو هيكون كويس».

وأضاف: «ومن دلوقتي يا جماعة اعملوا تذاكر رخيصة على قد ما تقدروا، اعملوا عروض على التذاكر، والله ما بهزر، اشتري 2 وخد واحدة مجانًا».

وأوضح شوبير أن تقديم عروض على أسعار التذاكر يمكن أن يسهم في زيادة الحضور الجماهيري، قائلًا: «كل 3 صحاب كده بتمن تذكرتين يجيبوا 3، كل 10 تذاكر بتمن مثلًا 6 وهكذا، قللوا أسعار التذاكر، خلي الملعب مليان جماهير كورة اللي بجد».

كما تطرق الإعلامي إلى إجراءات استخراج بطاقة المشجع «Fan ID»، مطالبًا بتسهيلها أمام الجماهير الراغبة في حضور مباريات المنتخب الوطني.

وقال: «وبلاش تعملوا Fan ID لمنتخب مصر بفلوس يعني، اعملوا حتى بفلوس رمزية، اعملوا حاجة خاصة للمنتخب حتى لو بالمجان، شوفوا حل للموضوع ده».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أهمية الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب، قائلًا: «مينفعش منتخب مصر هيلعب مع أنجولا والملعب مش على آخره».

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري كبير للمباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.