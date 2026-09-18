إيهاب الكومي يدافع عن معتمد جمال: بيشتغل برغيف وحتة جبنة

أشاد الإعلامي إيهاب الكومي بالمدير الفني للزمالك معتمد جمال، مؤكدًا أن المدرب يستحق تقدير جماهير القلعة البيضاء، في ظل ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يعمل في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة.

وقال الكومي، عبر برنامج «الماتش»، الذي يذاع على قناة صدى البلد، إن معتمد جمال «محترم وبيشتغل برغيف وحتة جبنة»، موضحًا أن المدير الفني نجح في قيادة الزمالك لتحقيق نتائج مهمة رغم رحيل عدد كبير من اللاعبين عن صفوف الفريق.

وأضاف أن معتمد جمال قاد الزمالك للتتويج ببطولة الدوري والوصول إلى نهائي الكونفدرالية، معتبرًا أن الصورة التي يتم التعامل بها مع المدرب من جانب بعض جماهير الزمالك لا تعكس ما قدمه مع الفريق، وأنه يستحق الحصول على قدر أكبر من التقدير والاحترام.