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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميدان المحطة بأسوان يتألق بفعاليات مبادرة " شارع الفن " .. عروض لأبناء " قادرون بإختلاف "

شارع الفن
شارع الفن

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان يوماً جديداً من فعاليات مبادرة "شارع الفن" ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، ضمن المشروع القومى للفنون "الثقافة حياة" بهدف إتاحة الفنون والإبداع أمام المواطنين فى الفضاءات العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وإكتشاف المواهب الفنية .

عروض فنية لـ"قادرون باختلاف" تتألق أمام الجمهور
وتضمنت الفعاليات أمس الخميس عرضاً فنياً لفريق الفن التعبيرى "قادرون باختلاف"، بقيادة وتدريب مصطفى سالم، ومحمد رجب ، وآية زياد ، حيث قدم الفريق مجموعة من الفقرات والتابلوهات الفنية المتنوعة ، من بينها "إحنا البهجة والنور" و"السبوع النوبى"، وسط تفاعل وإشادة من الجمهور الحاضر ، فى أجواء عكست قدرة الفن على دمج مختلف الفئات وإتاحة مساحة للإبداع والتعبير .

إكتشاف المواهب فى الغناء وإلقاء الشعر
كما شهدت الفعاليات تنظيم فقرة لاكتشاف المواهب، نفذها موسى محمد، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب من الأطفال والشباب لإظهار قدراتهم فى مجالات الغناء وإلقاء الشعر، حيث لاقت الفقرة تفاعلاً وإعجاباً من الحضور، بما يدعم توجهات المبادرة نحو اكتشاف ورعاية المواهب الفنية الواعدة .

جهود متنوعة

ورش فنية للأطفال وتنمية مهارات الإبداع
وإختتمت الفعاليات بتنفيذ ورشة فنية بعنوان "رسم لوحة بالكولاج"، تحت تدريب الفنانة أميرة القاضى، بمشاركة الأطفال من الحضور، حيث أتاحت الورشة لهم فرصة التعبير عن أنفسهم وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية من خلال ممارسة الفنون التشكيلية فى أجواء مفتوحة وتفاعلية .

مشاركة تنفيذية وثقافية فى فعاليات "شارع الفن "
ونفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وشهدت حضور يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور زياد ياسين مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وأحمد جمال مدير العلاقات العامة بمركز مدينة أسوان، بما يعكس التكامل بين الجهات الثقافية والتنفيذية والشبابية فى دعم الأنشطة الفنية والمجتمعية .

الخميس والجمعة من كل أسبوع.. إستمرار فعاليات "شارع الفن "
ومن المقرر أن تتواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" فى تمام الساعة الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، من خلال تقديم عروض فنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان، إلى جانب تنفيذ ورش فنية بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، بما يتيح للجمهور الاستمتاع بالفنون المختلفة، ويفتح المجال أمام المزيد من المواهب للمشاركة والتعبير عن قدراتها .

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