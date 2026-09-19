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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خيري حسن يشيد بتوفيق الحكيم: أديب صاحب روح وإبداع استثنائي

الكاتب خيري حسن
الكاتب خيري حسن
منار عبد العظيم

تحدث الكاتب الصحفي خيري حسن عن الأديب الكبير توفيق الحكيم، مشيدًا بمكانته الأدبية والإبداعية، ومشيرًا إلى أن كتاباته تركت بصمة بارزة في الأدب المصري والعربي.

إبداع توفيق الحكيم

وأكد خيري حسن خلال صباح الخير يا مصر أن الإبداع يرتبط بروح المبدع، مستشهدًا بتجارب كبار الأدباء ومن بينهم توفيق الحكيم، الذي وصف كتاباته بأنها تحمل روحًا مميزة جعلتها قادرة على جذب القراء والاستمرار عبر الأجيال.

كما تناول خيري حسن خلال حديثه عددًا من الجوانب الإنسانية في حياة توفيق الحكيم، موضحًا أنه كان شخصية شديدة الخصوصية، وفضل في فترات من حياته التفرغ للفكر والأدب، قبل أن يتزوج ويواصل حياته وعمله دون أن يؤثر الزواج على مسيرته الإبداعية.

وأشار إلى أن الحكيم كان حريصًا على إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء، وهو ما ظهر أيضًا في علاقته بزوجته، التي ظلت بعيدة عن الظهور الإعلامي رغم المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها الأديب الراحل.

وتطرق خيري حسن كذلك إلى بعض المحطات الفكرية والإنسانية في حياة توفيق الحكيم.

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