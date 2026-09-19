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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري بشنغهاي يشارك في منتدى تشجيانغ الاقتصادي لدول آسيا وشمال أفريقيا

التمثيل التجارى
التمثيل التجارى
ولاء عبد الكريم

شارك مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في شنغهاي، في منتدى تشجيانغ الاقتصادي والتجاري لدول آسيا الوسطى وشمال أفريقيا، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتكثيف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في مصر، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والشركات الصينية.

وأقيم المنتدى برعاية المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة تشجيانغ (CCPIT Zhejiang)، وتنظيم غرفة التجارة الدولية الصينية بالمقاطعة، وشهد استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين المشاركين.

التمثيل التجاري يستعرض فرص الاستثمار في مصر

استعرض مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي خلال فعاليات المنتدى المقومات الاستثمارية والتجارية للاقتصاد المصري، ومزايا بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية المتاحة، إلى جانب الفرص الواعدة للتعاون في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.

كما تناولت المشاركة المصرية المزايا التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والقاعدة الصناعية واللوجستية، إلى جانب شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح اتخاذ مصر قاعدة للإنتاج والتصدير إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

اجتماع لتعزيز التعاون بين مصر وتشجيانغ

وعقد مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي في شنغهاي اجتماعًا مع Chen Jian Zhong، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة تشجيانغ، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وتناول الاجتماع تطوير قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال المصري والصيني، إلى جانب بحث تنظيم عدد من الفعاليات والزيارات وبعثات الأعمال، بما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين ودعم إقامة شراكات جديدة بين الشركات.

عبدالعزيز الشريف: نستهدف تحويل المشاركة الدولية إلى مشروعات فعلية

أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أن مقاطعة تشجيانغ تمثل إحدى أهم القواعد الصناعية والتجارية في الصين، لما تتمتع به من قاعدة متنوعة من الشركات والأنشطة الإنتاجية والتجارية.

وأوضح أن التمثيل التجاري يستهدف تحويل المشاركة المصرية في المنتديات والفعاليات الاقتصادية الدولية إلى فرص استثمارية وتصديرية ومشروعات فعلية، من خلال التواصل المباشر مع الشركات والمستثمرين والتعريف بالمقومات والفرص المتاحة في السوق المصرية.

متابعة الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي في شنغهاي سيواصل متابعة الشركات الصينية التي أبدت اهتمامًا بالاستثمار والتجارة مع مصر، والعمل على ربطها بالجهات والمناطق الصناعية والاستثمارية المناسبة في مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي ذلك بهدف دعم تحويل فرص التعاون التي جرى طرحها خلال المنتدى واللقاءات الثنائية إلى مشروعات وشراكات ملموسة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين.

التمثيل التجارى الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الصينية

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