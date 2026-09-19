بيكهام: نستهدف مزاحمة الأهلي وبيراميدز.. ولن أرفض العودة للقلعة الحمراء

كشف أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن طموحات فريقه خلال الموسم الحالي، مؤكدًا استهدافه المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى بجانب الأهلي وبيراميدز.

وقال أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا عبر تصريحات تلفزيونية: “هدفنا هذا الموسم هو صعود سيراميكا ضمن الثلاثة الكبار بجانب الأهلي وبيراميدز بدل الزمالك إلى جانب المنافسة بقوة على بطولة كأس مصر وكأس الرابطة”.

وتابع: “عندما كنت لا أنضم للمنتخب وأنا في الأهلي، لم أكن أشعر بالحزن، لأنني لم أكن أشارك بشكل أساسي مع الأهلي، لكن مع سيراميكا أصبحت أشارك باستمرار، لذلك كنت أتمنى الانضمام للمنتخب”.

وأضاف: “كنت أنتظر المشاركة بعد إصابة ياسين مرعي، لأنني كنت المدافع الثالث، لكنني فوجئت بمشاركة هادي مع ياسر إبراهيم، وشعرت بالحزن الشديد”.

واختتم: “إذا عرض علي العودة للنادي الأهلي سأفكر في الأمر، ولن أرفض”.