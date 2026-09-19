استمرار طرح منتجات خفض الأسعار بمنافذ الوادي الجديد

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد توفير وطرح منتجات المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية، من خلال منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة،

إلى جانب منافذ الوحدات المحلية والقروية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، استمرار متابعة توافر السلع والمنتجات المطروحة بالمنافذ، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الإمداد والطرح، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتشمل المنتجات المطروحة عددًا من السلع الغذائية والأساسية التي يحتاجها المواطنون، مع استمرار ضخ الكميات وفقًا لمعدلات الطلب، والعمل على تحقيق انتشار أوسع للمنافذ، خاصة بالمناطق السكنية والقرى والتجمعات التابعة للمراكز.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة ومديرية التموين على دعم المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والحد من الأعباء المعيشية، مع تكثيف المتابعة التموينية على الأسواق والمنافذ للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.

كما تتابع الأجهزة التموينية انتظام العمل بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية والقروية، والتأكد من توافر المنتجات وعدم وجود نقص في السلع الأساسية، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بتوافر السلع أو أسعارها.

وتؤكد مديرية التموين استمرار جهودها في توفير المنتجات المدعمة والمخفضة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، بما يضمن وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، ودعم استقرار الأسواق وتوفير احتياجات الأسر بصورة منتظمة.