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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يترأس الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

ترأس المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل، والذى يمثل انطلاقة جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط العلمى، وتحليل البيانات، واستشراف احتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ووزارة العمل بقيادة حسن رداد.

يأتى ذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشري.

المرصد الإقليمى.. منظومة متكاملة للتخطيط لسوق العمل ودعم الشباب

وخلال الاجتماع، الذى حضره الدكتور أشرف إمام، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور الفيصل عبد الحميد، مدير فرع جنوب الوادى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور عبد الله على، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ومحمد سعيد، مدير مديرية العمل، والدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسطوحى مصطفى، رئيس جمعية المستثمرين، فضلاً عن المختصين بالجهات المعنية، أكد المهندس عمرو لاشين أهمية أن يمثل المرصد الإقليمى آلية فعالة لرصد المتغيرات المتلاحقة فى سوق العمل، وتحليل البيانات والمؤشرات، وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة والمهارات والتخصصات المطلوبة.

اللوجستيات والصناعات التحويلية.. محاور رئيسية لتعزيز القيمة المضافة

ووجه المحافظ بالتركيز من خلال المرصد على دعم قطاع اللوجستيات وتنمية الصناعات، خاصةً الصناعات التحويلية، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات المتاحة، وهو ما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية أسوان للعمل الأهلى فى محاورها المختلفة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعى والعمرانى.

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية التوسع فى الاستغلال الأمثل للمقومات الواعدة التى تتمتع بها أسوان فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والصناعية والزراعية، باعتبارها عاصمة للاقتصاد الأفريقى، وهو ما يستلزم بناء منظومة دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل، وتوجيه برامج التدريب والتأهيل وفقاً لهذه الاحتياجات، بما يسهم فى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات أصحاب الأعمال المتنوعة.

ربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة العمل على ربط برامج التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل الفعلية وأصحاب الأعمال، مع التركيز على تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة، بما يساعد على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لأبناء المحافظة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

 

جهود متنوعة

كما وجه المحافظ بتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين جميع الجهات والشركاء المعنيين، وسرعة إعداد خطة عمل واضحة للمرصد من خلال لجنة التسيير برئاسة مديرية العمل وجمعية المستثمرين تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وتحقيق المستهدفات المرجوة منها على الوجه الأكمل.

اجتماعات شهرية.. متابعة مستمرة للأفكار والتحديات

ووجه المحافظ بعقد اجتماع دورى للمرصد بشكل شهرى، لمتابعة ما يتم التوصل إليه من أفكار ومقترحات، ورصد التحديات والمعوقات التى تواجه سوق العمل لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن استمرارية العمل وفق رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ، مؤكداً أهمية أن يركز المرصد على دعم الشباب ليس فقط من خلال التدريب والتأهيل للوظائف المتاحة، وإنما أيضاً من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والتشجيع على إقامة المشروعات التى توفر مصادر دخل مستقرة، وتساهم فى تحسين مستوى معيشة الشباب واستقرار أسرهم.

5 محافظات على مستوى الجمهورية.. أسوان ضمن المحافظات المستهدفة

ويأتى إنشاء المرصد الإقليمى لسوق العمل بمحافظة أسوان تنفيذاً لقرار وزير العمل رقم (74) لسنة 2026، ضمن منظومة يتم تطبيقها فى 5 محافظات على مستوى الجمهورية، ليكون منصة تجمع مختلف الجهات المعنية فى إطار من الشراكة والتكامل، بهدف تبادل المعلومات والبيانات، وتحليل مؤشرات سوق العمل، وإعداد التوصيات اللازمة لدعم عملية إتخاذ القرار، كما يستهدف المرصد رفع كفاءة السياسات والبرامج المرتبطة بسوق العمل، وتوجيه جهود التدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات الفعلية، بما يعزز قدرة الشباب على المنافسة، ويدعم توفير فرص عمل مناسبة، ويسهم فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية بزهرة الجنوب.

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