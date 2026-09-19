رومانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية لمنظومات باتريوت ضمن مبادرة للناتو

أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان أن بلاده ستزود أوكرانيا بصواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي «باتريوت»، في إطار مبادرة مشتركة لدول حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي تمتلك هذه الصواريخ في مخزوناتها.

وقال الرئيس نيكوشور دان - عقب لقائه اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - إن رومانيا ستساهم في نقل الصواريخ بما يتناسب مع مساهمات دول الناتو الأخرى التي تمتلك صواريخ اعتراضية لمنظومات «باتريوت».

جاء الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا باستخدام 3.2 مليار يورو من برنامج تمويلي أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لشراء صواريخ اعتراضية أمريكية لمنظومات «باتريوت».

وبحث دان وزيلينسكي التعاون في مجال إنتاج الطائرات المسيرة، حيث تم بالفعل إجراء اتصالات بين شركات أوكرانية ووزارة الدفاع الرومانية، فيما وصلت المفاوضات بشأن التعاون المشترك إلى مراحل متقدمة.