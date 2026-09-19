تحذير.. تناول فيتامين سي يجعلك مهددا بمرض خطير

تعد حصوات الكلى من المشكلات الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص لذا من المهم معرفة الأسباب التي تؤدي لزيادة حدوثها.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف الحالات التي تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

لا تشرب كمية كافية من السوائل.

تناول اللحوم والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين.

تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم أو السكريات (السكروز والفركتوز).

تناول مكملات فيتامين سي.

يوجد تاريخ عائلي للإصابة بحصى الكلى.

لديك انسداد في المسالك البولية.

خضع لعملية جراحية في المعدة أو الأمعاء، بما في ذلك جراحة تحويل مسار المعدة .

تناول بعض الأدوية. يشمل ذلك بعض مدرات البول ، ومضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم ، وبعض أدوية الصرع، وبعض الأدوية الأخرى.

يعاني من حالات طبية معينة