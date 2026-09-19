الدوري الإنجليزي| إيفرتون يواصل تألقه ويحقق الفوز على إيبسويتش

واصل إيفرتون انطلاقته دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز على إيبسويتش تاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيل ديكنسون، ضمن منافسات المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11، عن طريق جيمس تاركوفسكي.

ودخل إيبسويتش الشوط الثاني بشكل أفضل، وكاد أن يدرك التعادل.

وسجل باري هدفًا ثانيًا لإيفرتون من ضربة رأس، إلا أن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب تسلل برينان جونسون.

وحافظ إيفرتون على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد 3 نقاط جديدة، ويواصل التألق دون هزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.