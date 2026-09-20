توقف العمل في المطارات الأربعة في موسكو بسبب الهجمات الأوكرانية

قال حسين مشيك مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الهجوم الأوكراني بالمسيرات خلال الليلة الماضية كان من أكبر الهجمات التي استهدفت العاصمة الروسية موسكو، موضحًا أن عمدة العاصمة سيرجي سوبيانين أشار إلى محاولة نحو 1450 مسيرة التوجه إلى موسكو، فيما تعاملت الدفاعات الجوية الروسية معها.

وأضاف «مشيك» أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط المسيرات التي وصلت إلى أجواء العاصمة، مشيرًا إلى أن الهجمات أسفرت، بحسب ما أعلن عمدة مقاطعة موسكو، عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، أن إحدى المسيرات الأوكرانية أصابت مصفاة للنفط، دون تسجيل إصابات حتى الآن، لافتًا إلى أن السلطات الروسية لم تكشف حجم الأضرار التي لحقت بالمصفاة، واكتفت بالإشارة إلى وقوع الاستهداف.

وأشار حسين مشيك إلى أن الهجمات أدت أيضًا إلى توقف حركة الطيران في المطارات الأربعة بالعاصمة الروسية موسكو، ما تسبب في إلغاء وتأخير أكثر من 40 رحلة منذ الساعات الأولى من الصباح، مضيفًا أن شركة الخطوط الجوية الروسية أصدرت بيانًا طالبت فيه المسافرين بالتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات.

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