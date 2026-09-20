قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برقم العداد.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2026
الفلاحين: قضاء 3 دقائق مع الحمير يساعد في تخفيف القلق والاكتئاب
رفض يدفع فلوس.. القبض على سايس ونجله أتلفا سيارة شخص بالقاهرة
شمس البارودي بعد نجاتها من حادث سير: كنت بستغفر ربنا كتير قبل الحادثة ولطف بيا
صدمة جديدة لرمضان صبحي.. المحكمة الفيدرالية ترفض الطعن وتؤيد إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات
أسامة ربيع: قناة السويس أثبتت كفاءتها في تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الدولية والإقليمية
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج البلدوزر على قناة الشمس
عالية المهدي: اللي بيشتري فيلا بـ400 مليون فلوسه جت منين؟
لا سفر دون عقد موثق.. روشتة برلمانية لضبط سوق إلحاق العمالة بالخارج
الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو
طائرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. تحقيقات تكشف خيوط عملية مرتبطة بروسيا والكرملين ينفي
إحالة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي للجنايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يستولون على أموالك في دقائق.. مقترحات برلمانية لحماية المواطنين من فخ المكالمات الاحتيالية

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة أزمة المكالمات الهاتفية الاحتيالية التي تدعي تحديث البيانات، مؤكدًا أنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى بوابة رئيسية للسطو على أموال المواطنين واختراق حساباتهم البنكية، وهو ما يتطلب سرعة إيجاد آلية رسمية وتكنولوجية صارمة تمنع انتحال صفة المؤسسات المصرفية وشركات الاتصالات لتوفير حماية الحسابات الشخصية والبيانات المالية.

وأوضح الجندي أن هذه الجرائم المنظمة تعتمد على خداع الضحية وتمرير السيناريو الاحتيالي ببساطة ودون عناء يذكر، حيث يتلقى المواطن مكالمة هاتفية من شخص يزعم أنه موظف بالبنك أو شركة الاتصالات، ويدعي ضرورة تحديث بياناته فورًا لتجنب إيقاف الحساب أو البطاقة، ليقع المواطن تحت ضغط الخوف والتحايل ويفصح عن رموزه السرية أو أرقام التحقق المصرفية، مما يتيح للمحتالين اختراق الحسابات وتحويل كافة الأرصدة خلال دقائق معدودة دون أن يتطلب ذلك أي جهد تقني معقد من الجناة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التمادي في انتحال صفة الموظفين الرسميين أوجد بيئة خصبة لانتشار جرائم النصب الإلكتروني والمالي، وزاد من صعوبة تمييز المواطن العادي بين الاتصالات الرسمية والحقيقية وبين المخططات الاحتيالية، الأمر الذي بات يهدد ثقة الشارع في المعاملات المالية والتكنولوجية ويعرقل جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الشمول المالي.

إلزام البنك المركزي بتفعيل تقنيات التوثيق والرقم الموحد المعتمد لجميع الاتصالات

شدد النائب محمد الجندي   على ضرورة تكاتف البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات المحمول بتفعيل تقنيات التوثيق والرقم الموحد المعتمد لجميع الاتصالات الرسمية الصادرة من البنوك والشركات، إلى جانب تغليظ العقوبات الجنائية على محاولات النصب عبر الهواتف، وتكثيف حملات التوعية الإعلامية المباشرة التي تحذر المواطنين بشكل دائم من عدم مشاركة أي رموز سرية عبر المكالمات الهاتفية تحت أي ظرف.

محمد الجندي الشيوخ أزمة المكالمات الهاتفية تحديث البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

ترشيحاتنا

هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

اكس بنج جي 7 موديل 2027

مواصفات إكس بنج جي 7 موديل 2027 ريف

iPhone 18 Pro

تحذير لمستخدمي iPhone 18 Pro.. قبل شراء واقي شاشة انتبه لهذا الأمر

بالصور

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد