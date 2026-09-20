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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 9 من رجال الشرطة إثر أعمال شغب وسط غرب فرنسا

إصابة 9 من رجال الشرطة إثر أعمال شغب وسط غرب فرنسا
إصابة 9 من رجال الشرطة إثر أعمال شغب وسط غرب فرنسا
أ ش أ

أُصيب تسعة من أفراد الشرطة الفرنسية، وأُلقي القبض على خمسة أشخاص ووُضعوا قيد الاحتجاز للاشتباه في تورطهم في أعمال تخريب، إثر اضطرابات وشغب اندلعت في مدينة "سان بيير دي كور" التابعة لإقليم "أندر ولوار" وسط غرب فرنسا، عقب اصطدام سيارة تابعة للشرطة بدراجة نارية.

ووقعت الحادثة في بداية مساء أمس السبت بالقرب من مركز «لا راباتري» التجاري في مدينة سان بيير دي كور، الواقعة بالقرب من مدينة تور، جنوب غرب باريس، عندما اصطدمت سيارة تابعة للشرطة الوطنية بدراجة نارية كان يقودها شاب.

وأفادت محافظة إقليم أندر ولوار - في بيان لها اليوم / الأحد / - بأن الشرطة كانت قد توجهت إلى المنطقة إثر بلاغ بشأن «إزعاجات تسبب فيها عدد من الشبان الذين كانوا يمارسون قيادة استعراضية للدراجات النارية».

وأوضحت المحافظة أن الحادث وقع عقب رفض سائق الدراجة النارية الامتثال لأوامر الشرطة، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد ملابسات التصادم.

وعقب الحادث، وبينما كانت عمليات المعاينة الأولية جارية، تعرض أفراد الشرطة لاعتداءات من جانب عشرات الشبان الذين ألقوا عليهم المقذوفات، بحسب ما أفاد به محافظ الإقليم.

وأضاف البيان أن أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والدرك في الإقليم، مدعومة بوحدتين من قوات الأمن الجمهوري «سي آر إس 8»، انتشرت في حي «لا راباتري» لإعادة الهدوء إلى المنطقة، حيث أقيمت حواجز وأُضرمت النيران.. وبلغ إجمالي أفراد قوات الأمن الذين تدخلوا في المنطقة نحو 100 شخص.

من جانبها، دعت بلدية سان بيير دي كور إلى الهدوء، مؤكدة - في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» - أن رئيس البلدية والمجموعات السياسية المحلية، إلى جانب أسرة قائد الدراجة النارية، طالبوا بكشف ملابسات التصادم في أقرب وقت ممكن.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية بجروح خطيرة في ساقه، ونُقل بواسطة فرق الإطفاء إلى المستشفى.

أفراد الشرطة الفرنسية قيد الاحتجاز أعمال تخريب اضطرابات وشغب اندلعت في مدينة سان بيير دي كور إقليم أندر ولوار وسط غرب فرنسا

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