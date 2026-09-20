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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نوستالجيا.. كيف يتعامل «جيل z» مع الذكريات القديمة |فيديو

البلوجر عمر عبد الهادي
البلوجر عمر عبد الهادي

قال البلوجر عمر عبد الهادي إن التعامل مع التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الإنترنت لا يعني التخلي عن التجارب الحياتية الملموسة.

الخروج والتجمعات الاجتماعية 

وأوضح عبد الهادي خلال برنامج أنا وهو وهي تقديم شريف بديع وسارة سامي وآية شعيب الاهتمام الزائد لدى بعض الشباب بالعودة إلى عادات قديمة (نوستالجيا)، مثل الخروج والتجمعات الاجتماعية وإلسهر في البيت.

وأضاف أن الجيل الحالي لم يعش تجربة الصور المطبوعة بالطريقة القديمة، لافتًا إلى أن مشاهدة ألبوم قديم أو مجموعة من الصور العائلية يمكن أن تمثل تجربة مؤثرة بالنسبة للأجيال الحالية.

وأشار البلوجر إلى أن الصور المطبوعة بدأت تعود مجددا، بالتزامن مع انتشار منتجات مثل الكاميرات الفورية والألبومات، معتبرا أن الأمر تحول إلى هواية واهتمام لدى شريحة من الشباب.

قيمة عاطفية خاصة

وأكد عبد الهادي أن الصورة المطبوعة تحمل قيمة عاطفية خاصة، لأنها ترتبط بذكريات وتجارب، بينما أصبحت الصور الرقمية الموجودة على الهواتف عرضة للحذف أو النسيان وسط آلاف الصور المخزنة.

الإنترنت التطور التكنولوجي التعامل مع التطور التكنولوجي عمر عبد الهادي

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