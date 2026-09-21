ارتفاع الحديد والأسمنت…أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

ارتفعت أسعار مواد البناء منها الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد



سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38590 جنيهًا، بزيادة 899.09 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز لنحو 40157.19 جنيه، بزيادة 389.19 جنيه.

وبلغ حديد المصريين نحو 39400 جنيه.

وسجل حديد بشاي نحو 39800 جنيه.

ووصل حديد المراكبي لنحو 39400 جنيه.

وبلغ حديد العتال نحو 39500 جنيه.

سعر الأسمنت

سجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 4049 جنيهاً للطن.

ووصل أسمنت السويدي: لنحو 3,650 جنيهاً للطن، بتراجع 28 جنيهاً.

وسجل أسمنت السويس وحلوان ما بين 3,450 و3,460 جنيهاً.

وسجلت أنواع (الفهد أو المعلم) أسعار تبدأ من 3,340 جنيهاً.