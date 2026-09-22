قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى في الجيزة
حسيت أن الباب مقفول.. محمد بسام: لا أعرف معايير اختيار حراس مرمى المنتخب
أسوشيتد برس: بريطانيا توافق على دعم السعودية عسكرياً في مواجهة الحوثيين
نزلت 10 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق
هل الصلاة جماعة وراء رجل عاجز على كرسي صحيحة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وظائف هيئة الإسعاف 2026 للمهندسين.. الشروط ورابط التقديم
ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل
عمرها 91 وحطمت 29 رقما قياسيا.. سباحة يابانية تتحدى العمر تحت الماء
بـ 30 ألف جنيه.. كلية القرآن بالأزهر تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج المتميز
منظمة الهجرة: نزوح 130 ألف شخص مع تصاعد العنف في اليمن
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026
ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

 تريّث قبل إرسال الرسالة حتى تعيد قراءتها أكثر من مرة  لقد كنت سريع البديهة مؤخراً، لكن ما تقوله لصديق أو زميل في العمل يكون له وقع أفضل بكثير بعد بضع ساعات مما هو عليه الآن. كن صادقاً، ولكن انتبه جيداً لطريقة كلامك.

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

 سواءً كان مواجهةً أو شكوى، فمن المحتمل أن يكون إحباطك من شخصٍ مهم نابعًا من ضغينةٍ أو علاقةٍ سابقة. لقد تغيّر شيءٌ ما؛ خذ لحظةً لإعادة ترتيب أفكارك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

 لا تتجاهل الأمر، وواجه الموقف نهائيًا  قد يعترف أحدهم أخيرًا بالحقيقة، أو يشرح موقفه بتفصيل أكبر من المعتاد. قد يكلفك التسرع في تجاوز الأمور خسارة الحقيقة. دع الأمور تأخذ مجراها.

برج السرطان وحظك الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

 على الرغم من أنك عكس المواجهة تمامًا، إلا أنك مُشجع على تجاوز عدم الرد المهذب الذي قد تتلقاه اليوم. إذا تجاهل شخص قريب منك أمرًا ما، فلا داعي للصمت.

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 

  أنت قائد بالفطرة ولديك حدس قوي، لكن ليس اليوم هو الوقت المناسب للسيطرة على الحديث أو فرض رأي شريكك. الثقة مهمة للغاية في هذه المرحلة.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 

  عبّر عن وجهة نظرك قبل أن يكتب أحدهم روايته الخاصة قد يُبالغ البعض في تفسير محادثاتك، سواءً كان ردّك قصيرًا أو متأخرًا. كن صريحًا منذ البداية لتتجنب هذه التفسيرات.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

 أنتِ مرتاحة للعب دور الوسيط، لكن ليس اليوم هو الوقت المناسب لإرضاء الجميع، قد يكون هناك خلاف بينكم، لكن التزام الصمت والحياد ليس بالضرورة مثمرًا. شاركي رأيكِ بكل صراحة ووضوح.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

امنح نفسك بعض التسامح اليوم ، خاصةً في الساعات الأولى من الصباح. قد تبدو الأمور غامضة قبل أن تتضح، لذا تريّث قبل اتخاذ قرارات متسرعة. لا يمكنك فرض نتيجة معينة، لذا دع الأمور تسير كما هو مقدّر لها..

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 

 يكون التعاون أو الصداقة أو شبكة التواصل الاجتماعي عونًا كبيرًا لك اليوم، خاصةً عند الحاجة لاتخاذ قرار عملي. ومع ذلك، ورغم الوعود والتخطيط للمستقبل، فإن الأشخاص الذين يقفون بجانبك عند التعقيد هم من يمكنك الاعتماد عليهم.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026  

أنت تُعتبر غالباً أكثر الأبراج انضباطاً ، وضبط النفس الذي تتمتع به يُؤتي ثماره اليوم. ربما كنتَ تُؤجل شراء شيء مُكلف أو اتخاذ قرار هام - مهما كان الأمر، فإنه يُؤتي ثماره بشكلٍ كبير.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 

تأكد من وضع خطط محكمة قبل أن تبدأ بالتخطيط قد تبدو فكرة موعد غرامي أو جلسة تأمل أو سهرة ممتعة مثالية، إلى أن تكتشف أن أحدهم لم يُرتب أمور المواصلات أو لم يُجرِ الترتيبات اللازمة. 

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 

قد تُطرح اليوم مواضيع مختلفة، من الأمور المالية إلى الالتزامات الشخصية، مما يشجعك على خوض نقاش صريح وشفاف. 

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الأبراج اليوم برج الدلو برج الحمل برج الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

الزمالك

الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يلزم مراكز البيانات بالإفصاح عن كفاءة استهلاك الطاقة والمياه

رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب

مباحثات لبنانية فنلندية حول التصعيد الإقليمي واستمرار دور الأمم المتحدة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

البديوي: الحضور الخليجي بالمحافل الدولية يعكس حرص دول المجلس على توسيع شراكاتها الاستراتيجية

بالصور

ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد